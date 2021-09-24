Şebeke hattı patladı, sitenin otoparkını su bastı

'Sözleşmeli ile kadrolu arkadaşlarımızın ayrımına son vereceğiz'

Bakan Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımız da aynı masada. Sözleşmeli, kadrolu bu ayrıma son vererek bu arkadaşlarımızın da kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz ve bunun için de çalışacağız