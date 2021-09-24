SGK görevde yükselme sınavı açtı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görevde yükselme sınavı açtığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görevde yükselme sınavı açıldığını duyurdu.
İşte Bakan Bilgin'in attığı mesaj
Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin kariyer planını gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak "Görevde Yükselme Sınavı" hayırlı olsun.
SGK'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEDİR:
GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU
Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Uzman kadroları için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.
Kurum personelimizin Ek'li sınav duyurusunu dikkatle okumaları ve duyuruda
belirtilen hususlar çerçevesinde başvurularını gerçekleştirmeleri önemle rica
olunur.
İlanen duyurulur. 24.09.2021
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI