Van'da otobüs şoförünün hayat kurtardığı anlar otobüs kamerasında
Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.
Van Büyükşehir Belediyesine ait 121 numaralı Edremit - TOKİ otobüsünde seyahat
eden Fahrettin Adıyan adlı yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaştığını gören
otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, otobüsü durdurup Adıyan'ın yanına giderek ilk
müdahalede bulunup kalp masajı yaptı. Yolcunun durumunun kötüye gitmesi üzerine
tekrar direksiyon başına geçen şoför, güzergahından çıkarak hastanenin yolunu
tuttu. İçindeki yolcularla birlikte hızla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine
giden kahraman şoför, hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim ederek
hayati bir müdahalede bulundu. Bir süre hastane önünde bekleyen şoför, hastanın
durumunun iyiye gitmesi üzerine buradan ayrıldı.
Şoförün bu davranışı hem diğer yolculardan hem de hastanede bulunan vatandaşlardan
büyük takdir topladı.
Yaşananları insanlık namına yaptığını belirten otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek, "TOKİ istikametine giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım. Sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi ve 'ben sağlıkçıyım' deyince hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, siz hasta ile ilgilenin bende hastaneye götüreyim dedim. Hastayı hastaneye götürdük, durumu da baya kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi. Sonra hastanın durumu iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum" dedi.