Paulo Coelho son kitabını Mete Gazoz'a adadı

Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı "Okçu'nun Yolu" 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu.

Brezilyalı yazar twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

"Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum"

74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum" dedi.

Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho, Gazoz'a bir kitap da imzaladı.

Mete Gazoz'dan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Coelho'ya teşekkür

Mete, sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak, "Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duyduğuma gerçekten çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Kitabı en kısa zamanda okuyacağım. En iyi dileklerimle." diye konuştu.

Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adayan Coelho, sosyal medyadan paylaştığı videoda, son kitabının Türkçe baskısını eline alarak, "Mete Gazoz, bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum. Bu sayede hayatlarımızı daha iyi anlayabiliriz." ifadelerine yer vermişti.