Diyanet-Sen: Diyanet için 6 bin kadro onayı var
Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yakışır, 'Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza Maliye Bakanlığı'ndan 6 bin kadro onayı var. Başkanlığımız ve sendikamız tarafından bu sayının artırılması ile ilgili görüşmeler devam ediyor.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Eylül 2021 21:24
Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cebrail Yakışır, sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen kadro onayına ilişkin paylaşımda bulundu.
Yakışır paylaşımında: "Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza Maliye Bakanlığı'ndan 6 bin kadro onayı var. Başkanlığımız ve sendikamız tarafından bu sayının artırılması ile ilgili görüşmeler devam ediyor.' dedi.