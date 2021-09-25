Filyasyon denetiminde, okul müdürüne ceza soruşturması

Bir ilimizde 2020 yılı sonunda yaşanan olayda, karantinada olmasına rağmen karantina sürecinin başlangıcından itibaren filyasyon ekiplerinde yer alan okul müdürünün kendilerini denetlemeye gelmediğini iddia eden bir vatandaş, polis çağırmış ve tutanak tutturmuştur.

Şikayete konu olayda görevli okul müdürünün, İSDEM uygulamasından "izolasyon kurallarına uyuyor" şeklinde veri girişinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şikayet edilen okul müdürü, okulda görevi olduğu için karantinadaki kişiyi telefonla aradığını ve bir ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu beyan etmiştir.

Filyasyon ekibinde görevli kişi, tutanağın kaymakamlığa ulaşması sonrasında kaymakamlıkça soruşturma izni vermiş ve verilen soruşturma iznine yapılan itiraz Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiştir.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, Savcılık, karantinada olan vatandaşın yerinde izlenmediğini sadece telefonla arandığını belirterek, okul müdürü görevi kötüye kullanmaktan (3 aydan 1 yıla kadar) hapis istemiyle geçtiğimiz aylarda dava açılmıştır