Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim

Halk TV'de genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın sunduğu Liderler Özel programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik soruya yanıt verdi.

Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmayacağını bir kez daha belirtirken, seçimi kendi adayları kazandığı takdirde, parlamenter sisteme dönülerek gerçekleştirilecek başbakanlık seçiminde aday olacağını söyledi.

Bir anlamda cumhurbaşkanı adaylığına Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Akşener'in açıklamaları şöyle:

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEĞİZ"

"Bizim iki sistemimiz var. Bir Cumhurbaşkanı seçimi o seçilen kişi parlamenter sistemin taşlarını döşeyecek. "

"İvedilikle parlamenter sisteme geçişin yolunu döşeyecek ve Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Seçimi kazandık, parlamenter sisteme geçtik. O Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olacak."

"BAŞBAKAN ADAYI OLACAĞIM"

"İş birliği içinde rekabet diye bir kavram tanımlarım. Ondan sonra rakip olacağız biz. Bana çeşitli sorular soruyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday profili anlatımına katılıyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım.

"Cumhurbaşkanlığı makamını o seçimi almak zorundayız. Önemli olan bu. Ben kendi adıma kararımı söyledim. Bu seçimin alınması konusunda inanılmaz kararlıyım."