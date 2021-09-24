Arazi kavgasında ağabeyini ve yengesini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Saltukova beldesinde meydana geldi. İddiaya göre akrabalar arasında arazi anlaşmazlığından kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ö., ağabeyi Muzaffer Ö. ile yengesi Ayfer Ö.'yü silahla vurarak yaraladı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdim olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Muzaffer Ö. ve Ayfer Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabeyi ve yengesini vuran Ali Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.