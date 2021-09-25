Danıştay'dan, ihraç edilenlerin emekli maaşına dair önemli karar

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434 sayılı Kanunun 89. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, hizmetleri içinde Emekli Sandığı dışında diğer sandıklardan hizmeti (SSK ve BağKur) bulunanlara emekli ikramiyesi ödemesi yapmamıştır. Açılan davalar sonrasında mahkemeler bu uygulamayı iptal etmiştir.

SGK iptal kararları üzerine, 2019 yılında "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel bir yazı yayımlamıştır. Ancak bu yeni yazıda, iptal edilen mahkeme kararları gerekçe gösterilerek, 2829 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan hizmet birleştirmelerinde dikkate alınan SSK ve Bağkur'lu sürelerin iptal edilmesi, emekli aylığı bağlanması için sadece 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetlerin esas alınması gerektiği belirtilmiş ve emekli aylığı bağlananlara yeterli hizmetleri olmadığı gerekçesiyle borç çıkarılmıştır.

2019 tarihli Genel yazısının iptali için açılan davada Danıştay 12. Dairesi oybirliğiyle yapılan işlemin yanlış olduğuna, mahkeme kararlarını uygulama amacıyla çıkarılan yazının maksadını aştığına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.