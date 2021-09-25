20. Milli Eğitim Şurasındaki 3 ana konu belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı 20. Milli Eğitim Şurasında ele alınacak 3 ana konuyu bir yazıyla duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Eylül 2021 00:12
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23 Eylül 2021 tarihli yazısına göre, 20. Milli Eğitim Şurasında 3 ana konu, "Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" konuları olacak.
Bakanlık gündeme dair tespit, öneri, talep ve görüşlerin 10 ekim 2021 tarihine kadar https://sura.meb.gov.tr adresinden Bakanlığa ulaştırılmasını istedi.