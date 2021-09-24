Bir yüksekokul tüm dersler için uzaktan eğitim kararı aldı
Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu 2021-2022 güz dönemi için tüm derslerde uzaktan eğitim yapma kararı aldı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Eylül 2021 23:20
Amasya Üniversitesine bağlı Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu 2021-2022 güz dönemi için tüm derslerde uzaktan eğitim yapma kararı aldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada "2021-2022 Güz Dönemi için tüm derslerimiz UZAKTAN EĞİTİM şeklinde gerçekleştirilecektir. Uzaktan Eğitim Merkezi birimimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize önemle duyurulur" denildi.