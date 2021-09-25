25 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na, Balçova Belediyesince düzenlenen Üniversiteyi Kazanan 500 Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar Dağıtım Töreni ile 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali Açılış Konseri'ne katılacak.
(İstanbul/13.00/İzmir/19.00/20.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi Açılışı ile Sosyal Hizmet Şehri Proje Lansmanı'na iştirak edecek.
(İstanbul/17.00)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(İstanbul/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.