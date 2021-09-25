AFAD'a 1749 sözleşmeli pozisyon ihdası yapıldı
Cumhurbaşkanlığı onayıyla AFAD'a 1.749 sözleşmeli personel pozisyonu ihdası yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Eylül 2021 00:01
Cumhurbaşkanlığının 10 Eylül 2021 tarihli onayıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığına (AFAD) 1.749 sözleşmeli personel pozisyonu ihdası yapıldı. Yapılan
ihdasların unvan bazında dağlımı şu şekilde oldu:
Arama ve Kurtarma Teknisyeni: 1.101
Büro personeli: 175
Mühendis: 146
Sosyal Çalışmacı: 61
Veteriner Hekim: 5
Teknisyen: 7
Diğer Sağlık Personeli: 7
Avukat: 3
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 61
Destek Personeli: 183
İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞININ VERDİĞİ ONAY