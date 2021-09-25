Makine ve Kimya Endüstrisi çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre çok sayıda pozisyonda işçi alımı yapılacaktır. İş Kanununa göre yapılacak işçi alım ilanları kariyer.net üzerinden yayımlandı.

MKE A.Ş.'den yapılan açıklama şu şekildedir:

Ülkemizin ve Savunma Sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirket'ine bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki fabrika/işletmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için aşağıda belirtilen alanlarda, nitelikli ve yeterlilikte çalışma arkadaşları arıyoruz.

*Başvurular 30 Eylül 2021 saat 17.00'a kadar alınacaktır.

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