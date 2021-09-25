Sorun çözüldü eylem sürüyor!

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte bazı illerde yaşanan barınma sorunu büyük oranda aşıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, valilikler ve belediyelerin tüm imkanlarını seferber etmesiyle bir çok ilde talepte bulunan öğrenciler misafirhanelere, otel ve yurtlara yerleştirildi. Ancak sorunun çözülmesine rağmen konuyu istismar eden bazı gruplar bu eylemini devam ettiriyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir gibi illerde devam eden gösterilere katılanların önemli bir bölümünü marjinal sol gruplar ve terör örgütü sempatizanları oluşturdu.

MARİJİNAL GRUPLAR YER ALIYOR

CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın destek verdiği Kadıköy Bedia Muvahhit Sokak üzerindeki merdivenlerde eylem yapan 14 kişiden 11'inin İstanbul'da ikamet ettiği, 6'sının ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşadığı, 3'ünün özel üniversite öğrencisi olduğu ve 3'ünün de mezun olduğu belirlendi. 14 kişilik grup içindeki 1 kişinin MLKP terör örgütünün gençlik yapılanması olan SGDF, 1 kişinin DHKP/C terör örgütü, 1 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü, 4 kişinin de diğer radikal sol gruplarla iltisaklı olduğu belirlendi.

HDP'Lİ YÖNETİCİLER EYLEMLERDE

Kadıköy Moda sahilinde oturma eylemi yapan 32 kişiden 25'inin ikamet kaydının İstanbul'da bulunduğu, 8'inin ailesiyle birlikte ikamet ettiği, 3'ünün özel üniversitelerde öğrenci olduğu ve 1'inin mezun olduğu tespit edildi. Eylemciler arasında yine marjinal sol gruplar ile MLKP terör örgütü ile iltisaklı kişilerin ve Boğaziçi eylemlerine katılıp gözaltına alınanların olduğu belirlendi. İzmir'de 20 Eylül'de 'Geçinemiyoruz, Barınamıyoruz Sokaklardayız!' adı altında eylem yapan 13 kişi arasında HDP/ESP il yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi. Eylemleri düzenleyen kişilerin sol terör örgütleri ile sol marjinal yapıların sempatizanları olduğu ve faaliyette bulundukları, barınma ve ev sıkıntılarının olmadığı da güvenlik güçlerince tespit edildi.

LGBT-İ DE VAR TKP DE

Eskişehir'de 22 Eylül'de yapılan eylemde gözaltına alınan kişilerin, "Alçak Devlet" şeklinde slogan atarak, devlet ve devlet görevlilerine yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, devleti küçük düşürme çabaları içerisinde olduğu tespit edildi. Eylemlere katılanlardan 2'sinin terör örgütü MLKP ile iltisaklı olduğu 1'inin MLKP'nin gençlik yapılanması SDGF üyesi olduğu tespit edildi. Eylemlere katılar arasında bir kişinin DHKP-C üyesi, birinin FETÖ ile irtibatlı olduğu, 6'sının öğrenci kolektifleri ile iltisaklı olduğu, yine eyleme katılanlar kişiler arasında LGBT-İ ile iltisaklı olanlar ile TKP'lilerin de olduğu ortaya çıktı.