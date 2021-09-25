Terör örgütünde 'taciz olur, alışırsınız' tavsiyesi

Terör örgütü PKK, Suriye'de kaçırdığı kız çocukları ile örgüte katılan kadınların önemli bölümünü Münbiç'te tutuyor. 2012'de kurulan sözde kadın koruma birliklerinde değişik yaşlarda binlerce kadın terörist bulunuyor. Silahlı eğitim görenler arasında 12 yaşında çocuklar bile yer alıyor. Teröristler genç kız ve çocukları sosyal medyada yayınladıkları videolar, okul, köy ve kamp ziyaretleriyle kendilerine çekiyor.

HEPİMİZ TACİZE UĞRADIK

Örgütte kadın teröristler 3 sınıftan oluşuyor. Silah kullanımı konusunda deneyimli olanlar, yeni ve yaşlı kadın teröristler ile kaçırılan çocuklar. Gençlere, fiziksel ve psikolojik olarak farklı yaşam koşulları için özel eğitim veriliyor. Örgütte taciz ve tecavüz ise olağan karşılanıyor. Tacize uğrayan kızlar şikayete gittiklerinde, "Hepimiz taciz ve tecavüze uğradık. Kabul edin, alışırsınız" yanıtı aldıklarını ifade ediyor.

AİLESİYLE TEHDİT ETMİŞLER

Örgütün tuzağına düşenlerden biri de 17 yaşındaki Suriyeli Merve el-Muhammed. Tıp okuma hayali kuran genç kız, sözde "Münbiç Kadın Meclisi"nin okula yaptığı ziyaretten sonra onlara katılmaya karar vermiş. Örgüte girdikten sonra kandırıldığını anlayınca defalarca kaçmaya çalışmış. Ailesinin çabalarına rağmen örgütten kurtulamayan genç kız, ailesini sınırdışı etmekle tehdit eden örgütün tutsağı olduğunu söyledi.

PKK-YPG AYNI

Suriye TV'ye konuşan kadın terörist ise PKK ile YPG'yi ayrı bir örgüt gibi göstermek isteyen ABD'nin iddialarını çökertti. Her yere bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının asıldığını anlatan kadın terörist, "Sabah toplantısı bittikten sonra Abdullah Öcalan'ın talimatlarını okuyup günlük eğitimimize başlıyoruz. Başta Türkiye olmak üzere düşmanlarımıza karşı nasıl savaşacağımızı anlatıyoruz" diyor.

BOŞANMALAR ARTTI

Suriye televizyonuna konuşan sosyolog Prof. Muhammed el-Hassun ise terör örgütlerinin Münbiç'e girdiğinden bu yana ahlak yapısının bozulduğuna ve boşanmaların arttığına dikkat çekti. El-Hassun, "SDG kadınlarla ilgili fikirlerini yaymaya devam ederse, şehrin sonu gelecek" şeklinde konuştu.