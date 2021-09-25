Karavana vergi indirimi fenomene yüzde 15 stopaj

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının ekonomik reform paketi kapsamında hazırladığı taslak ile, vergi mevzuatında bir dizi değişikliğe gidiliyor.

> Mükelleflerin vergi konularındaki işlerini kolaylaştıran, bürokrasiyi azaltan düzenlemelerin yer aldığı taslak ile "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecek. Dijital ortamda defter tutulacak, dijital vergi denetimleri yapılacak.

> Taslakta, pandemi nedeniyle son dönemde ön plana çıkan karavan turizmini teşvik edecek adımlar da atılıyor. Buna göre karavana dönüştürülen araçlardan alınan vergilerde indirime gidilecek. Araçlar Türkiye'de üretiliyorsa, alınacak vergi ithal araçlardan daha düşük olacak.

> Ekim ayında Meclis'te yasalaştırılması planlanan taslak ile şirketlere, aktiflerinde bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleme imkanı sunulacak ve bu değer üzerinden yüzde 2 vergi alınacak. Yeniden değerleme, iş dünyasından gelen talep üzerine taslakta yer aldı. Böylece şirketlerin bilançolarındaki varlıkların güncel değerlerinde görünmesi sağlanacak.

> Taslakta yer alan bir başka düzenleme ile, şirketlerin öz sermayelerini artırmalarını teşvik edecek adımlar atılıyor. AK Parti ekonomi kurmayları, sermayesini artıran şirketlere bazı vergi teşvikleri uygulanacağını dile getirdi.

> Sadece internet fenomenleri değil, dijital platformlarda bu yolla para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek. AK Parti kurmayları "Yapılan çalışmalarda sadece Google'ın bu tip yayınlar için kişilere 2-3 milyar lira para gönderdiği tespit edildi. Dijital platformlarda örneğin ders veren hocalar ya da yemek tarifi gibi bireysel yayın yapanlar var. Bunlar izlenme sayısına göre para kazanıyorlar. Ama bir vergi kesilmiyor. Banka hesapları üzerinden geliyor bu paralar. O nedenle banka hesaplarındaki bu nitelikteki gelirlerden yüzde 15 vergi kesilecek" bilgisini verdi.

YÜCEL KAYAOĞLU