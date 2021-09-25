Arka Sokaklar dizisinden tepki çeken aşı sahnesi!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi. Ancak yayınlanan sahne kısa sürede büyük tepki topladı.

Dizideki Rıza Baba karakterinin, "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." sözleri tepki çekti.

Dizinin yayından kaldırılması istendi

Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanlığa ittiğini savundu. Dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

Savcılar göreve çağırıldı

Yapılan yorumlarda aşı sahnesi halkı ayrıştırma, kutuplaştırma ve nefret aşılamakla suçlandı. Kimi yorumcularda savcıları iç karışıklığa çağrı yaptığı gerekçesiyle savcıları göreve çağırdı.