CHP'den 'muhtar' hamlesi geliyor

Milliyet'ten Mehtap GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP, muhtarlık kurumunun görev ve yetkilerinin genişletilmesi, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için kanun teklifi hazırlıyor. Muhtar örgütlerinin görüş ve önerileri alınarak hazırlanan taslakta muhtarlara yardımcı personel olanağı sağlanması, muhtar evlerinin inşa edilmesi, muhtarlık sınırları dahilinde toplanan emlak vergilerinden muhtarlıklara belli bir pay aktarılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Ödenek yerine maaş

CHP, sahada dinlediği muhtarlar ile örgütlerinin görüşlerini alarak hazırladığı taslağa, oluşturulan bir çalışma masası ile son şeklini verecek. Düzenleme ardından TBMM'ye sunulacak.

Taslak çalışmaya göre, muhtarlık kurumu güçlendirilecek. Bu çerçevede muhtarların, görev yaptıkları bölgedeki kararlara katılmalarını sağlamak için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Belli nüfusu aşan bölgelerde muhtarlara yardımcı personel olanağı sağlanacak. Muhtar Evleri inşa edilecek. Mahalle sınırları dahilinde toplanan emlak vergilerinden belli bir pay muhtarlıklara ayrılacak.

Kadın muhtarların sayısının artırılması teşvik edilecek. Muhtarlık seçimlerinde fotoğraflı, birleşik oy pusulası kullanımı için yasal düzenlemeler yapılacak. Ödenek sistemi kaldırılarak muhtarların "maaş" alması sağlanacak. Ayrıca muhtarlıklara her ay devlet bütçesinden belli bir miktar ödenek ayrılacak.