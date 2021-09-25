Milliyet'ten Aydın HASAN'ın haberine göre: Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Akademik kadrolarda görev yapan arkadaşlarımız artık doçent ve profesör unvanı alabilecek. Gelecekte başçavuş profesörler olacak" dedi.Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜMGENERAL OLMUŞTU

Yönetmeliğin 4. maddesinde, öğretmen yardımcılığı, öğretmenlik ve öğretim görevlisi tanımları yer aldı. Yönetmeliğin 13. maddesinde, "Aynı Yönetmeliğin 17'nci maddesinde yer alan 'öğretmen yardımcılığı görevi' ibaresi öğretmen yardımcılığı, öğretmenlik ve öğretim görevlisi görevleri şeklinde değiştirilmiştir" hükmüne yer verildi. Bu yıl Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda terfi eden isimlerden biri de Orhan Gürdal idi. Mesleğe astsubay olarak adımını atan Gürdal, tuğgeneralliğin ardından tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim olmuştu.

TSK'da bir ilk daha Başçavuşa profesör olma yolu açıldı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Astsubaylar daha önce öğretmen olarak atanamıyordu. Öğretmenliği vekil olarak yapabiliyorlardı. Astsubayların haklarına kavuşmaları, mağduriyetlerinin giderilmesi için sürekli mücadele veriyoruz. Yeni düzenleme ile artık astsubaylar öğretmen olarak görev yapabilecek. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı üniversitelerde görev yapan arkadaşlarımız akademik kadro içinde yer alabilecek. Dört arkadaşımızın ataması yapılacak. Akademik kadrolarda görev yapan arkadaşlarımız artık doçent ve profesör unvanı alabilecek. Gelecekte başçavuş profesörler olacak" dedi.