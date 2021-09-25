3 ayda 15 bin konut satışa çıkarılacak

Milliyet'ten Duygu ERDOĞAN'ın haberine göre: Yılın son çeyreğine hızlı bir giriş yapmak için hazırlıklarını tamamlayan Emlak Konut GYO, bu dönemde İstanbul'da 12 projede 15 bin yeni konutu hayata geçirecek. Şirket bu hamlesiyle, arz sıkıntısı yaşayan piyasayı canlı tutarken, yeni projelerini bekleten konut üreticilerini de harekete geçirmeyi hedefliyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İstanbul'da Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde yer alan projeleri hayata geçireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu projelerimiz kapsamında toplam 15 bin bağımsız bölümü bu sene sonuna kadar, 2022 yıl sonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları da geliştirerek 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz. Beklenti ve ihtiyaçlara çözüm olacak yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

Balkon ve bahçe...

Emlak Konut GYO, yatay mimari ile planladığı yeni projelerinde dönemin ihtiyaçları kapsamında bahçe ve balkon unsurlarına ağırlık veriyor. Çekmeköy'de başlayacak ve 4 bin adet bağımsız birim olacak projede dairelere ait geniş balkon, teras ve bahçeler yer alacak. Avcılar'ın Firuzköy semtinde Küçükçekmece Gölü'ne komşu konumu ile hayata geçirilecek projede de 6 bine yakın konut geniş bahçe, balkon ve teras alanlarıyla tasarlandı. Küçükçekmece'de 4. etabı satışa sunulacak Bizim Mahalle projesi, Başakşehir'de Vadi Evleri 2. etap, Başakşehir'in önemli merkezi konumundaki Kayabaşı ve Kartal'da da projeler mimari tasarımı ve donatılarıyla hayat buluyor.

Hakan Gedikli, Emlak Konut GYO'nun bu hamlelerinin sektörde 'domino etkisi' yapacağını kaydederken, "Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecektir. Arsası olanı, elinde sözleşmesi olanı kısaca bekleyen üreticiyi cesaretlendirecektir. Özel sektörün de üretime başlayacağını kademe kademe göreceğimizi düşünüyorum" dedi. Piyasadaki konut fiyat artışlarına karşılık Emlak Konut GYO'nun ulaşılabilir fiyatlar için taksit bedellerini azaltmaya yönelik bir çalışması da var. Buna göre, yeni satışa sunulacak projelerde satın alma koşulları iyileştiriliyor, 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksidi azaltıcı ödeme koşulları sunuluyor. Ayrıca yine ulaşılabilir fiyatlar için gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte, ihtiyaçları karşılayacak, kullanılabilir daire tipleri tasarlanıyor.

Fikirtepe'de yıl sonu hareketi

Fikirtepe'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesi altında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hakan Gedikli, bir masterplan çerçevesinde hareket edildiğini söyledi. Gedikli, "Dağınık olan donatı alanlarını topladık. Artık 170 bin metrekare tek parçada yeşil alan olacak. Cephesiyle, silüetiyle tüm alanı bir bütün olarak çalıştık. Cephe aydınlatmasına kadar bir bütün olması için çalışıyoruz. Ayrıca bölgeye çok büyük hareket getirecek bir prestij caddesi yapılacak. İstanbul'daki en iyi caddelerden biri olacak. İhaleleri tamamlıyoruz. 3 tane ihale yaptık. Önümüzdeki ay 2 ihale daha yapacağız. Tahliyeler ekim ayında bitiyor. Artık Fikirtepe yılsonu itibarıyla bir şantiye ve inşaat alanına dönecek" dedi.