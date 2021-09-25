Merkez Bankası'nın faiz kararında eksik imza

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK); önceki gün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Merkez Bankası PPK'nın aldığı kararla yüzde 19 olan politika faizini 100 baz puan düşürdü.

Son olarak Mayıs 2020'de faiz 8,75'den 8,20'ye indirilmişti. Sonraki süreçte genel olarak faizin sabit tutulması ya da yükseltilmesi yönünde karar alınmıştı. PPK'nın son toplantısı olan 12 Ağustos'ta faiz oranı yüzde 19'da sabit tutmuştu.

AÇIKLAMADA BİR ÜYENİN İMZASI EKSİK ÇIKTI

Para Politikası Kurulu'nun 1 puanlık faiz indiriminin kamuoyu açıklamasında gözlerden kaçan bir ayrıntı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara'nın dikkatini çekti.

Kara, Twitter'da yaptığı paylaşımda "TCMB faiz kararına dair bir ayrıntı dikkatimi çekti. Karar metninde bir üyenin imzası eksik. Eskiden toplantıya katılamayan bir üye olduğunda yanına gerekçesi yazılırdı (görevli, izinli vs). Hafızam beni yanıltmıyorsa böylesi ilk kez oluyor." ifadelerini kullandı.

O İSİM PROF. DR. ABDULLAH YAVAŞ

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Başkan Şahap Kavcıoğlu ile birlikte toplamda 7 isimden oluşuyor. Faiz indirim kararının kamuoyu açıklamasında 6 ismin imzası yer alırken Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın imzası duyuruda yer almadı. Hakan Kara, bu durumun Merkez Bankası tarihinde ilk kez yaşandığını vurguladı.