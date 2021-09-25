Yargıda dev FETÖ temizliği: 600 hakim savcı ihraç olmayı bekliyor

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: FETÖ'nün çalışma evlerine yönelik düzenlenen operasyonlar ve evlerde yapılan aramalarda elde edilen bilgi ve belgeler sayesinde çok sayıda "çalışma evi" tespit edilerek örgüte ağır bir darbe vuruldu.

SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyalarındaki detaylara göre, hakim ve savcıların örgüt evlerinde telefonlarını kapatıp bir araya gelerek sınavlara hazırlandığı "hücresel hakim-savcı çalışma evleri" olarak adlandırılan evlere de kod isim verildiği ortaya çıktı.

Sınav soruları verilerek yargıya sızan bine yakın isim, başsavcılıklarca HSK'ya bildirildi. 400'ünün soruşturması HSK Teftiş Kurulu'nda devam ederken, 600 hakim ve savcının dosyası ihraç istemiyle HSK Genel Kurulu'na geldi.

İLKER TURAK