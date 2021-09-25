Projede yer alan konut sektörleri hareketlenecek

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, yılın son çeyreğine hızlı bir giriş yaptı. Hem konut piyasasına hareket getirecek, hem de yeni projelerini bekleten konut üreticilerini cesaretlendirecek olan şirket, son çeyrekte İstanbul'da 12 projede 15 bin yeni konutu hayata geçirecek. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" dedi.

TAKSİTLER DÜŞÜRÜLECEK

Son dönemde konut fiyatlarındaki artış gündemden düşmezken, Emlak Konut, fiyatların ulaşılabilir olması için taksit bedellerini azaltmaya yönelik de bir çalışma yapıyor. Genel Müdür Hakan Gedikli, "Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal bile ettik. Yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksidi azaltıcı ödeme koşulları yapacağız" diye konuştu.

Ayrıca fiyatların daha ulaşılabilir olması için yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini ifade eden Gedikli, "Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte, daha ulaşılabilir ama ihtiyaçları da karşılayacak dairelerle fiyatlar daha erişilebilir olacak" diye konuştu.

DOMİNO ETKİSİ YAPACAK

Emlak Konut'un satışa sunacağı 12 projenin sektörde domino etkisi yapacağını ifade eden Gedikli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecektir. Özel sektörün de üretime başlayacağını kademe kademe görmeye başlayacağımızı düşünüyorum."

FİKİRTEPE UYUMUYLA BİR BÜTÜN OLACAK

Fikirtepe'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesi altında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hakan Gedikli, şunları söyledi: "Fikirtepe'de bir masterplan yaparak, dağınık olan donatı alanlarını topladık. Artık 170 bin metrekare tek parçada yeşil alan olacak. Tüm parselleri yeniden geliştirdik. Cephe aydınlatmasına kadar bir bütün olması için çalışıyoruz.

Ayrıca bölgeye çok büyük hareket getirecek bir prestij caddesi yapılacak. İstanbul'daki en iyi caddelerden biri olacak. İhaleleri tamamlıyoruz. 3 tane ihale yaptık. Önümüzdeki ay 2 ihale daha yapacağız. Tahliyeler ekim ayında bitiyor. Artık Fikirtepe yılsonu itibarıyla bir şantiye ve inşaat alanına dönecek."

HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER

ÇEKMEKÖY: 4 bin adet bağımsız bölümün planlandığı, farklı tipte daire seçeneklerinin yer aldığı proje, dairelere ait geniş balkon, teras ve bahçelerle hayat bulacak. Proje yanında yer alan eğitim alanları, sağlık tesis alanı, kreş, cami gibi önemli sosyal imkanlarla yaşama dair birçok olanak sunuluyor. Çocuk oyun alanları, spor ve yeşil alanları parkları ve pek çok sosyal imkanın bir arada olacağı proje huzurlu ve doğal bir yaşama ev sahipliği yapıyor.

AVCILAR: Avcılar'ın Firüzköy semtinde Küçükçekmece Gölü'ne komşu konumu ile hayata geçirilecek projede farklı etaplar halinde toplamda 6 bine yakın konut üretilmesi planlanıyor. Sosyal donatıları, cami ve park alanları ile yatay mimariye sahip bu proje de mahalle konsepti şeklinde tasarlanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE: Küçükçekmece'de 4. etabı satışa sunulacak Bizim Mahalle projesi, her yaş grubunun faydalanabileceği sosyal ve kültürel imkanların bir arada olduğu bir mahalle hayatı sunuyor. Toplamda 500 adet konutun yer aldığı Bizim Mahalle'nin 4. etabı her yaşama hitap eden farklı daire tiplerini içerisinde barındırıyor.

KAYABAŞI: Kayabaşı bölgesinde de 600 konutun geliştirilmesi planlanıyor. Bu bölge millet bahçesi, millet kıraathanesi, 5 bin kişilik camisi, ilkokulu ve lise gibi donatıları ile Başakşehir için önemli bir çekim noktası durumunda.

BAŞAKŞEHİR: Başakşehir'de satışlarının 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığı Vadi Evleri 1. etap projesinin devamı olarak sunulan 2. etap hayata geçiriliyor. Farklı seçeneklerin bulunacağı bu projede toplam 400 konut üretiliyor.

KARTAL: Emlak Konut GYO, Anadolu yakasının önemli bir noktası olan Kartal'da geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptığı arsa haricinde yeni bir projeyi daha satışa hazırlıyor. E-5 ve metronun hemen yanı başında yer alacak Kartal projesi kapsamında bölgede toplam 2 bin konut geliştirilmiş olacak.

SEDA TABAK