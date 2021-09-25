Uyarılara rağmen artık maske ve mesafeye dikkat edilmiyor

Milliyet'ten Çiğdem YILMAZ'ın haberine göre: İstanbul'un en kalabalık noktaları arasında olan İstiklal Caddesi'nde ve Beşiktaş Meydanı'ndaydık. Çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin maske takmadığını gördük. Türk vatandaşı maskesizlerin ise daha çok genç gruptaki kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Orta yaşlı ve yaşlıların maske ve mesafe konusunda daha dikkatli olduğunu da gözlemledik. Maske takmayanlar, maske takmama nedenlerini de farklı bahanelerle açıkladı.

'Aşı rahatlığı'

İstiklal Caddesi'nde 4 arkadaşıyla birlikte yürüyen Mert Aslan (19) ve yanındaki arkadaşlarının maske takmayanlar ardasındaydı. Aslan maskesiz olmasının gerekçesini "İki doz aşının verdiği bir rahatlık var. Ancak toplu taşıma alanlarında ve kontrol olan noktalarda takıyoruz. Burası açık o nedenle takmıyoruz" diye açıkladı. Maskeyle yürümenin zor olduğu iddiasındaki Fatih Başkaya (18) ise "Maske cebimde. Zaten aşılıyım. Yanımızdan geçen insanlardan herhalde virüs geçmez. Öyle olsaydı herkes Kovid olurdu" diyor.

'İtalya'da zorunlu değil'

Azerbaycanlı olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Halit Halili de maskesizler arasındaydı. Tam aşılı olduğunu söyleyen Halili, açık havada maske takmadığını söylüyor. İtalayan Lunagh Assauto (23) ise İtalya'da "maske takılacak" diye bir kural olmadığını iddia ederek, "Oradaki alışkanlık nedeniyle burada da çoğu zaman zorunlu olan yerlerde bile takmayı unutuyorum. Bir de uzun süre maske takmak beni zorluyor ve baş ağrısı yapıyor. Maskem yanımda zorunlu olan yerlerde takıyorum" dedi. İranlı Mona Niyazi'nin de maskesiz olmasını "Kimse de bir şey demiyor. Bir de güneş gözlüğüyle maske takmak zor" diye açıklıyor. Yaşları 15 ile 20 arasında olan gençlerin birçoğunun maskesi çenesinin altındaydı ve hemen hepsinin elindeyse sigara vardı. bahaneleri de hazırdı: "Sigaram bittikten sonra takacağım."