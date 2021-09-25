'Her eczanede artık veresiye defteri var'

Milliyet'ten BAHAR ATAKAN'ın haberine göre: Türkkan, Akşener'in Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır dahil katıldığı il gezilerinde zincir marketlerin küçük esnafı vurduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Diyadin gibi bir ilçede en az 10 zincir market var. Diyadin'in nüfusu 25 bin. Oradaki esnaf ne yapacak? Orada fabrika yok ki... Bakkal, manav, tuhafiye dükkanı, nalbur açacak... Mümkün değil onların iş yapması" görüşünü dile getirdi. Marketlerde dikiş makinesi, elektrikli soba gibi eşyaların satıldığına dikkati çeken Türkkan, şunları söyledi:

Elektrik tepkisi

"Süt ürünleri rafını geçiyorsunuz bir bakıyorsunuz dikiş makinesi. Öyle bir sistem kurulmuş ki oradaki esnafın nefes almaması için her şey yapılıyor. Borçka'da bir optikçiye gittik, 'Sadece yılbaşında zam olurdu bizde, şimdi senede 3 defa zam olmaya başladı.' Bir senede 300 liralık gözlük çerçevesi bin lira olmuş, devletin verdiği katkı payı 37 lira. Ne yapsın bu esnaf? Dükkanı kapatmaktan başka çaresi de yok."

Vatandaşın en büyük şikayetinin elektrik faturaları olduğunu aktaran Türkkan, şöyle devam etti: "O kadar büyük zamlar gelmiş ki artık asgari ücretin yüzde 10'unu geçen bir elektrik faturası ile karşı karşıya insanlar. Kiranın dörtte birinden daha fazlası elektrik faturası. Böyle bir durumda, kaşıkla kazandıklarını elektrik dağıtım şirketlerine kepçe ile ödüyor vatandaş. Eczaneye gidiyoruz. Her eczanede bir veresiye defteri var. Ben 50 bin liradan aşağı veresiye defteri olan eczaneye rastlamadım. Ortalama 100-150 bin. Ne yapıyorsunuz bunları dedim; 'Valla 2 senede bir yırtıp atıyoruz' dedi. Emanete bırakılan ilaçlar var. Ülkenin geldiği nokta bu."