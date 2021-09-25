YÖK: Üniversitelilerin yarısından fazlası çift doz aşılı

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre: "Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerimizin yüzde 65.6'sı çift doz aşı oldu. Bu önemli bir oran. Bizleri sevindiren diğer bir gelişme ise profesör, doçent, doktor, araştırma görevlisi, okutman gibi öğretim elemanlarımızın yüzde 85.6'sının çift doz aşılı olmasıdır. Önümüzdeki günlerde bu oranın yüzde 100'e yaklaşacağına inanıyoruz. Bu aşı oranlarının bizim 2021-2022 akademik yılı dolayısıyla yüz yüze eğitim konusundaki kararlılığımızı desteklediğini ve bu konudaki inancımızı arttırdığını ifade etmek isterim. Umuyorum öğrencilerimiz de öğretim elemanlarımız gibi eğitim öğretim dönemi açılırken aşılarını tamamlamak suretiyle yüz yüze eğitim için gerekli olan bu şartı yerine getirmiş olacak.

ÇEVRİMİÇİ DERSLER DE DEVAM EDECEK

COVID-19 salgınının devam ettiği bu dönemde üniversitelerde derslerin yüz yüze yapılmasının yanında çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemlerden de istifade edilecek. Böylece eğitim-öğretimi kesintisiz sürdürebileceğiz. Üniversitelerimiz, salgın öncesinde de kullandıkları uzaktan öğretim yöntemini, salgın esnasında bütün programlara genişleterek bir hayli tecrübe kazanmış oldu. Bu tecrübe ile bu yeni akademik yılda gerekli gördükleri derslerin belirli bir oranını bu yöntem ile verebilecekler. Öğretim elemanlarımız derslerin büyük kısmını yüz yüze sınıflarda anlatacaklar. Bir kısım teorik dersleri ise senkronize olarak öğrencilere aynı anda çevrimiçi sunabilecekler. Üniversitelerimiz, asenkron yani derslerin video kayıtlarının alınıp öğrenciler tarafından izlenmesinin önünü açan uygulamaları da yapabilecekler. Böylece yüz yüze öğretimin yanı sıra online, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleri ile dersler çeşitlendirilmiş bir şekilde yürütülebilecek. Salgın esnasında bu yöntemlerin bir arada uygulanması öğretimin kesintisiz sürdürülebilmesi için vazgeçilmezdir.

UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE OLACAK

Uygulamalı öğretimler, stajlar ve iş yerinde mesleki eğitimlerin de tedbirlere uyularak devam etmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin staj ve iş yeri mesleki eğitimlerinde kamu ve özel sektör kurumlarından gerekli anlayışı göstermelerini, tedbirlere riayet etmek suretiyle kapılarını öğrencilerimize açmalarını bekliyoruz."

ÜNİVERSİTELERDE SALGIN ÖNLEMLERİ GİRİŞLERDE HES KODU KONTROLÜ

BAŞKAN Özvar, yüz yüze eğitimde alınacak salgın önlemlerini şöyle sıraladı: "YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ile şu an protokol yapmış durumda. Bu protokol sayesinde üniversitelerimiz dijital verilerle COVID-19'u üniversite ölçeğinde, kampüs ölçeğinde takip etme imkanına sahip. Yine kampüs, bina girişleri veya gerekli görülen yerlerde üniversitelerimiz HES kodlarının kontrollerini yaparak riskli temaslıları veya virüse yakalanmış olanları izleyebilecek.

MASKE ZORUNLU

Maske takmak sınıflarda zorunlu olacak. Sadece sınıflarda değil, kapalı bütün toplanma alanlarında üniversite personeli ve öğrencilerimizden maske takmalarını isteyeceğiz. Sadece derslikler değil, yemekhane ve yurtlar için de bu durum geçerli. Kantin ve kütüphaneler gibi kapalı sosyal tesislerde de durum o şekilde. Dersliklerde öğrencilerimizin mümkün mertebe mesafeye dikkat ederek oturması, maskesini çıkarmaması gerekiyor.

POZİTİF TAKİBİ

Herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda temaslı ve yakın temaslı takibi de önem arz ediyor. Bir öğrencimizin PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığımızın rehberlerine göre temaslı ve yakın temaslı takibi ile yönlendirmeler üniversitelerimizce yapılacak."

YÜZ YÜZE'DE KALİTE VİZYONU

Uzaktan öğretim konusunda yüksek öğretim kurumlarımız artık daha fazla deneyim sahibi. Salgın ortamında yüz yüze öğretime geçerken bütün yükseköğretim kurumlarımıza düşen önemli misyonlardan biri de eğitim-öğretim süreçlerini kaliteden ödün vermeden, deyim yerindeyse bir kalite vizyonu ile takip etmek olacak. Üniversitelerimiz programların ve derslerin içeriklerinin ve çıktılarının açıkça belirlenmesi, salgın ortamına mahsus sınıf içi ve dışı ders aktivitelerinin önceden ilan edilmesi, ders yeterlik ölçütlerinin öğrencilerle paylaşılması ve öğrenme süreçlerinin zengin materyallerle desteklenmesi gibi eğitim-öğretimde kalite güvencesi politikaları uygulamakta kararlı olmalı. Her halükarda kalite endişesi taşımak zorundayız, zira ülkemizi parlak bir geleceğe küresel ölçekte kaliteli öğretim yoluyla yetişen yüksek donanımlı yeni nesiller taşıyabilir."

KAMPÜS REHBERİ

Kampüslerimizde herhangi bir COVID-19 vakasına rastlanması ve vakaların artması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın rehberi doğrultusunda kararlar alınıp, tatbik edilecek. Öğrencilerimiz eğer maskelerini takar, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederlerse kampüslerimizde vakaların artmayacağı bilim insanları tarafından dile getiriliyor. Önemli olan tedbir ve kurallara uyulması. Bu önlemler aşılanma ile desteklendiğinde kampüslerde öğretim kesintisiz devam edebilecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak hazırladığımız 'Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi'nde derslikler ve çalışma salonlarında COVID-19'a karşı alınacak tedbirler yer alıyor. Bunlardan bazıları şunlar:

- Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması,

- Dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması,

- Ortak kullanım alanlarının periyodik olarak temizlenmesi,

- Sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi,

- Sınıflarda kapasite planlamasının yapılması,

- Kalabalık grup çalışmalarından kaçınılması,

- Ders saatlerinin sınırlı tutularak blok derslerin yapılmaması.

HARVARD'DA ÇALIŞTI

Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı öncesi 2018'de Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. 30 Temmuz 2021'de ise Yükseköğretim Kurulu üyesi ve başkanı oldu. İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Türk Tarih Kurumu'nda bilim kurulu üyeliği yaptı. Halen Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu ve Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu'nun bilim kurulu üyesi. 1966 İstanbul doğumlu olan Erol Özvar, evli ve üç çocuk babası.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Yükseköğretim Kurulu'nun yeni vizyonunu çeşitli vesileler ile adım adım açıklıyorum. YÖK'ün rehberlik ve koordinasyon misyonunu; üniversitelerimizi küresel yarışta öne çıkaracak çalışmalarla seçilmiş bilimsel araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi üzerine kuracağını söyleyebilirim. Bu şekilde kurumlarımızın sözü edilen yarışta başarılı olacağına inanıyorum. Üniversitelerimizin bilim ve teknolojik çıktılarının daha görünür olması kadar kurumlarımızın artık gerçekten iktisadi kalkınmaya ve gelişmeye olumlu katkı verebileceğine dair umumi bir inancın kuvvetle hakim olmaya başlaması bizi daha çok heyecanlandırıyor.