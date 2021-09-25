Bakan Muş'tan 5 zincir markete 'müfettiş' talimatı

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat konusunda vatandaşlar tarafından iletilen başvurular ve şikayetleri dikkate alarak denetimlerine devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimler sürdürülüyor.

Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıyla ticaret müfettişleri görevlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız" sözlerine de yer verildi.