Barbados Başbakanı, boş BM salonuna telefondan konuşma okudu

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, konuşması sırasında çok az kişinin yer almasını eleştirdi. Mottley'in konuşmasını telefonundan yapması da dikkat çekti.

BOŞ SALON SİTEMİ

Karayip Denizi'ndeki bir ada ülkesi olan Barbados'un Başbakanı "Kaç kez daha liderlerin birbiriyle görüşme yapmasının beklendiği bir örgütte boş bir salona hitap edeceğiz" ifadeleriyle BM salonunun doluluk oranını eleştirdi. Zirvenin dördüncü gününde yaptığı konuşmasında BM'yi 'liderlerin toplanıp birbirini dinlemediği örgüt' olarak niteleyen Mottley: 'Seslerini duyuramayan liderler daha kaç kez buraya gelmeli ve sonunda gelmeyi bırakmalı" dedi.

TELEFONDAN YARDIM

Mottley'in konuşmasını telefonundan aldığı yardımla yapması dikkat çekti. Salonda her ne kadar konuşmaların aktığı prompter cihazı bulunsa da çoğu lider konuşmasını kağıttan okumayı tercih ediyor. 2019 yılında El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin konuşması sırasında 'selfie' çekmiş olması haricinde Genel Kurul'da telefon kullanımı oldukça nadir bir yöntem.

'ERKEKLERİN KELLİĞİNE ÇÖZÜM BULUYORSAK GIDA SORUNUNU DA ÇÖZEBİLİRİZ'

Mottley, konuşmasına başlarken yapacağı konuşmanın hazırladığı metin olmadığını belirtti, aksi takdirde diğer konuşmaları tekrarlayan bir sunum hazırlamış olacağını söyledi. Salona hitap eden Barbados lideri, Covid-19 aşılarının dünya genelindeki dağılım adaletsizliğini "'1,7 milyar fazla aşının paylaşılması için daha kaç kaç kişinin ölmesi gerek" sözleriyle vurguladı, ada ülkelerinin iklim krizinden şiddetli bir şekilde etkilendiğini dile getirdi: "Kaç ada devletinin sular altında kalması gerek? İnsanları aya gönderebiliyor ve erkeklerin kelliğine çözüm bulabiliyorsak, insanların uygun fiyatlara yemek yiyebilmesi gibi basit sorunları da çözebiliriz" dedi.