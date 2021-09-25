CBS News kanalı: Erdoğan ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'e röportaj verdi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek" dedi ve gazeteci Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusunu da "Tabii ki, evet" ifaderiyle yanıtladı.

Meydan okuma

CBS News ise, Erdoğan'ın açıklamalarını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin ABD'ye meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi" ifadeleriyle yorumladı.

Erdoğan Joe Biden yönetimine tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen neticedeydi dedim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir."