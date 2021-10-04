Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Ankara'da memurum. Düşme sonucu ayağımda oluşan çatlak sebebiyle sağlık kurulu tarafından 1 ay rapor verildi. Tedavimin uzayacak olması sebebiyle tedavinin sonraki aşamalarına ailemin ikamet ettiği Bursa'da devam etmek istiyorum. Bu süreçte Bursa'da hastalık raporu verilmesinde bir sakınca olur mu?

Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinde; memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verileceği, hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasında, memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verileceği belirtilmiş, altıncı fıkrasında ise, "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç , memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Yönetmeliğin 7. maddesinin üçüncü fıkrasına göre hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin raporun düzenlendiği günü takip eden mesai bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla memurun bağlı olduğu disiplin amirine iletilmesi, raporun aslının ise en geç rapor süresi sonuna kadar teslim edilmesi, beşinci fıkrasına göre de hastalık raporuna dayalı olarak hastalık izni verilebilmesi için raporun bu Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olarak alınması gerekmektedir.

657 sayılı Kanun uyarınca memurların kullandığı yıllık izin, sağlık izni, hastalık izni, mazeret izinleri ve aylıksız izinler kanuni izin kapsamında olup, Kanunda memurun hastalık iznini farklı bir şehirde kullanmasını kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde memurun hastalık iznini görevli olduğu il dışında başka bir ilde kullanabileceğini, hastalık izni süresi içinde başka bir şehirden alınan yeni raporların geçerli olacağını ancak rapor süresi bittikten sonra memurun göreve başlaması zorunlu olduğundan alınacak yeni raporun acil durumlar hariç memuriyet mahalli içindeki bir sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Nitekim, Mülga Devlet Personel Başkanlığı 30.12.2011 tarihli ve 23126 sayılı görüş yazısında; kanuni izin, geçici görev ve acil vakalar haricinde mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışında alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği belirtilmiştir.