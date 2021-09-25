Sabah Gazetesi yazarı... Dostum İmamoğlu selamı sabahı kesti

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iletişim kuramadığını söyledi.

'Her şey çok ne olacaktı?' başlıklı yazısında "Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti. İçine düştüğü Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi, bir Sabah yazarı ile dostluğu kaldıramaz, diye düşündü herhalde" diyen Uluç, şöyle devam etti:

"Bana kendisinin verdiği özel telefonunu açmaz oldu. Sonra başkasına devretti ve iletişimimiz kesildi. Bu köşeden sorduklarıma da cevap vermez oldu. En son geçen hafta sormuştum, hatırlarsınız.. 'Her şey çok güzel olacak, dedin İmamoğlu.. Çok değil, daha güzel yaptığın tek şeyi söyle İstanbullular için, burada yazayım..' Tısss!. Verecek cevabı olmadığından tabii."

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