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Erdoğan: Gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada iftiharı olarak Akıncı boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopter, uçak, otomobille gurur duydunuz mu? Elhamdülillah, artık zaman yakın. TOGG halkımızın istifadesine sunulacak. Atak helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Eylül 2021 15:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2021 festivalinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Güzel İstanbulumuzdan ülkemizin tüm gençlerini ilime, bilime, araştırmaya gönül veren tüm genç kardeşlerimi selamlıyorum. TEKNOFEST'e teşrif eden her bir kardeşime hoşgeldiniz diyorum. TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gururu yaşatan, teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'na şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Atalarımız 'Er giden işine geç giden boşuna' diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bu muhteşem atmosferi erkenden işine koyulan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı.

Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza gurur tablosunu yaşattılar.

Gençlerimiz her sene TEKNOFEST teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz. Uzay yolcularını, bilim insanlarını, pilotları, mühendisleri, fizikçileri görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum.

TEKNOFEST yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Tüm katılımcıların özellikle kendisine hitap eden eşsiz bir teknoloji festivali var.

Gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada iftiharı olarak Akıncı boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopter, uçak, otomobille gurur duydunuz mu? Elhamdülillah, artık zaman yakın. TOGG halkımızın istifadesine sunulacak. Atak helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyoruz. Darbe girişiminde havalanan uçak, birliğimizi yıkmak için bu alanın üzerinde uçuyorlardı. Bu alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bizim evlatlarımız bu sesleri büyük bir gururla hatırlayacaktır.

İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençlerini yeni dünyanın en yetkin insanları haline getireceğiz. 2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken yarışmalara başvuran sayısı 200 bini buldu. 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül ve 2 milyon liralık maddi destek sağlanırken bugün bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Paydaşların sayısı arttıkça gençlerimizi daha çeşitli alanda daha fazla yarışma sunabilme imkanı buluyoruz. Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenliyoruz. 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin girişimci ve öğrencinin bu organizasyona katılımı aslında sahip olduğumuz küresel potansiyeldir. TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası hale getirecek Azerbaycan'dan başlamak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. İstiyoruz ki dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın yeni bir fikri olan, teknoloji geliştiren, yeni bir girişim kuran genç o fikri tanıtmak istediğinde aklına ilk TEKNOFEST gelsin.

TEKNOFEST'e öyle küresel marka haline getirelim ki, dünyanın gençleri bu festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleriyle bunu da başaracağımıza inanıyorum.

Son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor. 19 yılda yaptığımız yatırım ve atılımla TEKNOFEST'in gençlerimizin yaktığı ateşin altyapısını hazırlıyoruz.

Eskiden okulda öğrenilen matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler gerçek hayatta "Ne işimize yaracak" denilirdi. Gençler bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor.

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Gençler okulda öğrendikleriyle roket tasarlayıp, İHA'ları uçuruyorlar. Başarılarınızı ödüllendirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahini dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, diplomasiyi başkasının gözünden gören ve okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ne ülkeye ne millete hizmet ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi çok kaliteli, bizde ise her şeyi çok kötü çok pespaye görürler. Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan lümpen kifayetsiz grubu bizler gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Bugüne kadar ülkemizi hangi alanda ileriye taşıdıysak bunlara rağmen başardığımızı biliyorsunuz.

Size yapamazsınız, başaramazsınız diye ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere asla prim vermeyin.

Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigiller'in mirasçılarısınız. Kader gayrete aşıktır. Bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz.

#Recep Tayyip Erdoğan# İstanbul Atatürk Havalimanı# Teknofest

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