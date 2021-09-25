Güvenlik soruşturması olumsuz olan tabipler 450 güne takıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan tabiplerin, göreve alınmama tarihinden itibaren 450 gün süreyle mesleklerini icra edemeyecekleri yönündeki kararı iptal etti. Sağlık Bakanlığı ise AYM'nin verdiği iptal kararını tanımıyor. Ataması yapılan ancak arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan onlarca hekim, özel sektörde çalışmak için Sağlık Bakanlığı'ndan onay bekliyor. Sağlık Bakanlığı ise kendilerine sunulan hiçbir dilekçeye yanıt vermiyor, hekimlerin belgeleri de ilgili birimlere iletilmiyor.

BAKANLIKTAN YANIT YOK

Gazete Duvar'ın haberine göre, 28 Nisan 2021'de Şırnak Devlet Hastanesi'ne atanan hekim S.E. aylarca göreve başlayamadı. Ardından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, S.E.'ye arşiv araştırması sonucunun olumsuz olduğu ve göreve başlayamayacağını iletti. Bu haber üzerine S.E. özel sektörde çalışmak için uzmanlık belgesi, çalışma belgesi ve gerekli diğer tüm belgelerin ilgili birimlere gönderilmesini talep etti. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen bakanlık S.E.'nin dilekçesine yanıt vermedi.

AYM KARARI İPTAL ETMİŞTİ

1219 sayılı Kanuna 2018 yılında eklenen 'Ek madde 15' ile "terör örgütleriyle irtibatlarından dolayı kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan" tabiplerin, çıkarılma veya göreve alınmama tarihinden itibaren 450 gün süreyle mesleklerini icra edemeyecekleri yönünde düzenleme yapılmıştı. CHP bu kararın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan hekimlerin 450 gün sonra özel sektörde göreve başlayabileceği yönündeki hükmü 5 ay önce iptal etti. AYM, bu kararı oy çokluğuyla alırken 450 gün bekleme süresinin 'ölçülük sınırlarına ve hukuka aykırı olduğuna' hükmetti. AYM'nin bu kararının ardından 5 ay geçmesine rağmen Sağlık Bakanlığı, güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve özel sektörde çalışmak için kendilerine başvuran onlarca hekimin dilekçelerine yanıt vermiyor. Gerekli belgeleri Sağlık Bakanlığı, ilgili birimlere göndermediği için hekimler özel sektördeki sağlık kuruluşlarında göreve başlayamıyor.