'Hizmetine ihtiyaç kalmadı' denmişti, aksini ispatladı, davayı kazandı
Hizmet sözleşmesi yenilenmeyen personel davayı kazandı ama belediye başlatmadı
Uşak Belediyesi'nin hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle sözleşmesini uzatmadığı personel açtığı davayı kazandı ama belediye göreve başlatmadı
Uşak Belediyesi, hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle bir sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesini yenilememiştir.
Açılan davada, idare mahkemesi belediye lehine karar vermiştir. Ancak davacı personel istinaf dilekçesine sunduğu belgede, işgal ettiği pozisyonda yerine getirilen görevlerin Uşak Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan personelce yerine getirildiğini belirtmiştir. Bölge İdare Mahkemesi, hizmette ihtiyaç kalmadığının somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı, davacının görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna dair herhangi bir tespit bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.
Ancak Uşak Belediyesi Norm Kadro cetvelinde uygun bir pozisyon bulunmadığı gerekçesiyle göreve dönüş kabul etmemiştir.