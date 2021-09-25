Şamil Tayyar kabinede hangi bakanı hedef aldı?
AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan zamlarla ilgili ilginç bir çıkış geldi. Tayyar, kabinede ve bürokraside zam yapan zincir market temsilcilerinin bulunduğunu iddia etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Eylül 2021 15:37
Ticaret Bakanlığı, zincir marketlere müfettiş gönderirken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan da çok konuşulacak bir çıkış geldi. Market sahiplerinin AK Parti teşkilatlarına ve Bakanlar Kurulu'na sızdığını belirten Tayyar, 'Teşkilatlarımıza, bürokrasiye ve kabineye sızdınız' dedi.
Şamil Tayyar, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Önce BİM'ci Galip Aykaç.
Sonra ŞOK'cu Murat Ülker.
Tekelleştiniz.
Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz.
Rantta zirve yaptınız.
Yetmedi.
Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız.
Devam edin.
Az bile yaptınız!"