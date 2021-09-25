Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla'da denize indirildi

Anadolu Tersanesi ile Barzan Holdings arasında imzalanan tedarik projesi sözleşmesi kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için öngörülen bir adet LCT (Landing Craft Tank), iki adet LCM40 (Landing Craft Mechanized 40) ve bir adet LCVP (Landing Craft Vehicle&Personnel) çıkarma gemilerinin üretimi Anadolu Tersanesinde (Tuzla) gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz eylül ayında üretimi başlayan ve Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen LCT gemisi QL80 FUWAIRIT için düzenlenen törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri Komutanı Major General Abdullah bin Hassan Al Sulaiti, Barzan Holding Başkan Yardımcısı Abdulla Al Khater, Proje Komitesi Başkanı Brigadier Khalid Al Ruwaili, Anadolu Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ömer Ürkmez ve denizcilik sektörünün temsilcileri katıldı. Tören öncesi LCT gemisinin tanıtım videosu gösterildi.Törenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ömer Ürkmez, bugün denize indirilen geminin ve diğer iki LCT gemisinin yaklaşık bir yıl sonra teslim edileceği bilgisini paylaştı.

İNSANİ YARDIMDAN LOJİSTİK OPERASYONLARA...

Tören öncesi konuşan Anadolu Tersanesi Genel Müdürü Cevat Rıfat Atilhan, "LCT gemisi, bir çıkarma gemisi. Bu geminin sözleşmesi geçtiğimiz yıl eylül ayında imzalandı. 12 ay bugün itibariyle doldu ve bugün de denize indiriyoruz. 24 ay içerisinde bütün test ve eğitimlerini tamamlayıp Katar'a teslim edeceğiz. Geminin kullanım amaçları personel transferi, araç transferi, lojistik operasyon ve insani yardım. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde çıkan yangınlarda bu gemilerin insani yardım ve yangın söndürme faaliyetlerinde kullanıldığını hep beraber gördük" dedi.

Gemilerin üretiminde yüzde 70'in üzerinde yerli katkımız var diyen Cevat Rıfat Atilhan şöyle devam etti:

"Biz bu gemilerden daha önce 8 adet Türk Deniz Kuvvetleri için yaptık ve teslim ettik. Yüzde 70'in üzerinde yerli katkı payıyla bu gemileri inşa ediyoruz tamamen bizim tasarımımız. Katar'a mevcut kontratımız kapsamında şu anda iki tane silahlı okul eğitimlemesi yapıyoruz. Bir tanesini geçtiğimiz ay teslim ettik ve testleri devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz gemi ile birlikte 3 adet daha çıkarma gemisi yapıyoruz. Halihazırda 6 adet Katar Deniz Kuvveleri'ne yapmakta olduğumuz çıkarma gemisi var. 2000'li yılların başından bu yana ortaya konulan stratejik hedeflerle birlikte yerli tersaneler, savunma sanayi, mühendislik ve imalat anlamında Türkiye çok büyük adımlar attı. Ülke olarak dünyada silah, silahlı gemi, savaş gemisi ihraç edebilen 10 ülke içerisinde kendimizi sayabiliriz."

LCT GEMİSİ QL80 FUWAIRIT HAKKINDA

Çıkarma gemilerinin gövdesi yüksek mukavemetli çelikten, üst binası ise kurşun geçirmez şekilde tasarlandı. Üretimi devam eden gemilerde gerekli her türlü yüksek teknolojiye sahip ekipman bulunuyor. Türk Loydu denetiminde sertifikalandırılacak olan çıkarma gemilerinin boyu yaklaşık 80 metre, eni 11,70 metre, deplasmanı ise 1.156 ton olarak tasarlandı. Toplam 25 personel için donatılan geminin azami sürat hızı 18 deniz mili (knots) olarak açıklandı. Gemide 25 personel haricinde 3 adet tank, değişik tip ve ölçülerde askeri araçlar veya 260 tam donanımlı piyade de taşınabilecek. LCT gemisi QL80 FUWAIRIT 'in ikmal yapmadan 7 gün denizde kalabildiği ve 1.500 deniz milinden fazla menzile sahip olduğu açıklandı. Aselsan tarafından üretilen 2 adet 30 mm ve 2 adet 12,7 mm stabilize top bulunan gemi, askeri görevler dışında lojistik destek ve doğal afet yardımlarında kullanılabilecek. Aynı sözleşme kapsamında iki adet 40 metre LCM ve 15,7 metre boyundaki bir adet LCVP gemisinin üretimlerinin de devam ettiği bildirildi.

2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan önce Katar Deniz Kuvvetleri'nde göreve başlaması planlanan LCT 'FUWAIRIT', LCM'ler ve LCVP'nin tüm tasarım aşamaları (savaş sistemi tasarımı ve entegrasyonu) Anadolu Tersanesi tarafından yapıldı.