İdlib'den Tekirdağ'a izne gelen uzman çavuş, kazada vefat etti

Kaza, sabah saatlerinde, Çerkezköy- Çorlu kara yolu otogar kavşağında meydana geldi. Uzman çavuş Onur Karatop'un kullandığı 16 SBK 30 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Musa G. yönetimindeki 59 TJ 083 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Karatop, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Karatop, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Uzman çavuş Onur Karatop'un, Suriye'nin İdlib kentinde görev yaptığı ve 2 haftalık izne ailesini ziyarete geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.