Özel halk otobüsü sahiplerinden hak ediş sisteminde iyileştirme talebi

Bir grup özel halk otobüsü sahibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT'nin uyguladığı kilometre hak ediş sisteminden dolayı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

Sancaktepe'deki bir restoranda bir araya gelen otobüs sahipleri, sektördeki sorunları basın toplantısı ile dile getirdi.

Grup adına konuşan Sedat Şahin, hiçbir siyasi parti veya akıma karşı bu toplantıyı yapmadıklarını söyledi.

Otobüsçülerin sorunlarını konuştuklarını, çözüme yönelik birlikte hareket etmek istediklerini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da, yeni 'kilometre hak ediş sistemi' diye bir sisteme geçildi. Tabii bu sisteme geçilirken de esnafın büyük çoğunluğunun oluru alınmadı. Pandemi süreciydi. Esnaf bir araya gelemeden, sistemi çok anlamadan, kilometre hak ediş sistemine geçildi. Bu sisteme geçildiği zaman 2019 yılı verileriyle bu sistem arasında esnafın yaklaşık 25-30 bin lira daha kaybı oluştu. Bütün girdilerin arttığı, araçlarımızın fabrikasyon fiyatlarının yüzde 50 arttığı bir dönemde esnafımızın önümüzdeki süreçte malını yerine alıp koyma imkanı zaten kalmadı."

- "Esnafta çok büyük mağduriyetler oluştu"

Mevcut vergilerini, SGK primlerini ve şoförlerin maaşlarını ödeyemez hale geldiklerini aktaran Şahin, İBB'den 4 aylık bir alacaklarının oluştuğunu iddia etti.

Bundan dolayı araçlarını tamir edemez duruma geldiklerini anlatan Şahin, "Şu anda esnafta çok büyük mağduriyetler oluştu. Görünen o ki önümüzdeki süreçte İstanbul'da büyük bir ulaşım krizi oluşacak. Bizim buradaki amacımız sesimizi duyurmaktır. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.