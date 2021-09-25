Ailesi tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı
ATV'nin fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Murat Serkan Besler isimli bir yarışmacı, ilk soruda elendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Eylül 2021 20:41
Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışmada, ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusunu yanlış yanıtladı.
Besler, soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. İmirzalıoğlu ise, Esler'in elenmesi üzerine "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.
Yeni sezonda daha fazla para kazandıracak
'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.