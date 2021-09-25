Ailesi tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı

Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışmada, ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusunu yanlış yanıtladı.

Besler, soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. İmirzalıoğlu ise, Esler'in elenmesi üzerine "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.

Yeni sezonda daha fazla para kazandıracak

'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.