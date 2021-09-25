Sadettin Tantan: Sedat Peker'e bilgiler devletin içinden gidiyor

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker'in 'bilgi kaynağına' ilişkin olarak, "Devletin içinden" ifadesini kullandı.

Yeniçağ'a konuşan Tantan, bu bilgileri Peker'e ileten kişilerin 'namuslu, düzgün insanlar' olduğunu öne sürüp, "Bir şekilde bunu açığa çıkarmak suretiyle halkı bilinçlendirme, bir şekilde açılım sağlanıyor" dedi.

Tantan, şöyle konuştu:

"Şu anda tek kişi mahkemeleri çalıştırdığı takdirde kendileri de aynı suç örgütü içinde çıkacaktı. Temizliğini temizleyemeyen bir devlet var. Bizi dinleyen vatandaşlar bilsin ki bütün bu arşiv bilgiler süreç içerisinde devletin hem aklındadır hem de yazılıdır. Türk geleneği örf adetinde her şey yazılır çizilir. Bu iktidar ortadan kaldırırım dese de bir yer de depodadır. Bunlar açıldığı takdirde bu suçu işleyenler, buradan para kazananlar hepsi açığa çıkar."