Mahkemeden, kanser hastalarını sevindirecek emsal karar

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre; Hem maddi hem manevi olarak hastaları ve yakınlarını zorlayan kanser tedavisi, yüksek ücretli ilaçlarla sık sık gündeme geliyor. Aylar süren tedavi için gerekli olan ilaçların bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılarken, ödeme listesinde bulunmayan ve yüksek ücretli ilaçlar da mevcut.

Bunlardan biri de Opdivo (Nivolumab). Bir doz kullanım ücreti yaklaşık 8 bin 500 TL ve bir aylık ücreti 17 bin TL'yi bulan Opdivo adlı ilaç, en az 6 ay kullanılması gerekiyor. Ücretin yüksek olması nedeniyle her ailenin bu ilacı alabilmesi pek mümkün olmuyor. Bu ilaçlar için, kimileri evini, kimileri de arabalarını satmak zorunda kalıyor. Ancak konu ile ilgili ailelerin Ankara, İstanbul ve Bursa gibi illerde açtığı davalar lehlerine sonuçlanıp ilacın SGK tarafından karşılanmasına karar veriliyor.

'Akciğer kanseri hastalarında en son çare olarak başvurulan bir ilaç'

Bu davalara emsal teşkil edecek bir dava haberi de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır 7. Is Mahkemesi, Av. Bircan Sencar'ın yaptığı tedbir başvurusunu kabul ederek, mahkeme sonuçlanıncaya kadar Opdivo adlı ilacın SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

Konu ile ilgili Sputnik'e konuşan Av. Bircan Sencar, "Akciger kanseri hastalarında kullanılan, Opdivo isimli ilaç, 16.06.2017 tarihinde yurtdışı ilaç fiyat listesine eklenmiş olup, akciğer kanseri tedavisinde kullanılmakta ve tedavi süresince ciddi bir olumlu ilerleme katetmesine olanak sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak temin edilmekte olan Opdivo isimli ilaç, akciğer kanseri hastalarında en son çare olarak başvurulan ve Onkoloji Uzmanları tarafından reçete edilebilen bir ilaç olup, iki haftada bir, tek bir kür şeklinde uygulanmaktadır" dedi.

'Talebimiz SGK tarafından reddedildi'

İlacın çok pahalı olduğunu ifade eden Sencar, "Ilacın bir doz ücreti 8.411,00 TL olup, tedavi süresince 2 haftada bir kullanımı uygundur. Yani ay bazında baktığımızda, ilacın 1 aylık karşılığı 17.000,00 TL gibi bir ücrete tekabül etmektedir. Günümüz şartlarında karşılanması mümkün olmayan bir meblağ olup, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle güvence altına alınmış olan temel hakları en başta da yaşam hakkını ihlal eder niteliktedir. Kanser tedavisi devam eden müvekkille gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra, 26.07.2021 tarihinde Diyarbakır Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvuru yapılarak müvekkilin bu ilacı artık kendi imkanlarıyla karşılamasının mümkün olamayacağını ve ilacın kurum tarafından karşılanması istemli dilekçemizle başvuru yapılmıştır. Bu talebimiz SGK tarafından reddedilmiştir" şeklinde konuştu.

'Bütün birikimini tüketmiş ilacı kendi imkanlarıyla temin edememiştir'

"Müvekkil söz konusu ilaçları almak için bütün birikimini tüketmiş sonrasında ilacı kendi imkanlarıyla temin edememiştir"

diyen Sencar şunları söyledi:

"Kurum başvurusundan herhangi bir sonuç alamadığımızdan 09.08.2021 tarihinde Diyarbakır 7. Is Mahkemesine ihtiyati tedbir talepli dilekçeyi sunarak Anayasanın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine değinerek tüm yurttaşların yaşama haklarının devlet güvencesi ve onun pozitif yükümlülüğü kapsamı içinde koruma altında olduğunu, Anayasayla koruma altına alınan yaşam hakkının yalnızca yaşamını sürdürmek değil sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi de kapsadığına değindik. Sonrasında 10.08.2021 tarihinde Diyarbakır 7. Is Mahkemesi'nce İhtiyati Tedbir Talebimizin teminatsız olarak kabulüne karar verilmiş, dava sonuçlanıncaya kadar Opdivo isimli ilacın SGK tarafından kesintisiz ve ücretsiz olarak temin edilmesine karar verildi."

'Hastalar için sevindirici bir emsal karar niteliğindedir'

Sencar, "Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan Opdivo isimli ilacın , kanser tedavisinde ciddi anlamda olumlu etkileri olup, tedavi süresince Onkoloji Uzmanları tarafından reçetelendirilebilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra temin edilebilen bir ilaçtır. Diyarbakır 7. Is Mahkemesi tarafından, tedbir talebinin kabulüne karar verilerek hukuki sürecin devam etmesi kanser tedavisi gören hastalar için sevindirici bir emsal karar niteliğindedir" dedi.