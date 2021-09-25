SGK İstanbul İl Müdürlüğünde rüşvet skandalı!

Milli Gazete'den Baki Sancak'ın haberine göre; SGK hastalarına verilmesi gerekirken hurdaya ayrılan Ventilatör (soluk alma) cihazlar özel şirketler aracılığıyla kiralanmıştı. Ventilatör cihazları ile ilgili kurumda yeniden soruşturma başlatılırken yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İddialara göre, SGK İstanbul, özel bir hastaneden alınan rüşvet skandalı ile çalkalandı. Başlatılan soruşturma sonucunda fatura olayla ilgisi olmayanlara kesildi. Skandal soruşturmada kurumdaki bir müdür görevden alınırken, yardımcısı da sürgün edildi. Ancak rüşvet alan memur hala görev başında.

İL MÜDÜRÜ YARDIMCILARI DAHİL 13 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

SGK İstanbul'da 4 ayrı özel hastaneyle yapılan sözleşmelerle, koruyup kollandığı, çıkar sağlandığı ve kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle SGK İl Müdürü Murat Göktaş'ın yardımcıları da dahil 13 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

BİR TEK O ATILDI!

Soruşturma sonucunda, 13 kişi hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması, aylıktan kesme gibi bir dizi disiplin ceza verilmesi kararlaştırıldı. Ancak sadece kurum müdürü A.B. disiplin yönünden memurluktan çıkarılma cezasına çarptırıldı. Yardımcısı da başka bir müdürlüğe sürgün edildi. Soruşturma sonucunda İl Müdürü Murat Göktaş'ın yardımcıları ve diğer memurlar için onanan cezalar ise SGK Kurum Başkanlığınca zaman aşımına uğratılarak kaldırıldığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA NEDEN BAŞLATILDI?

2016 yılında SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli birkaç müfettiş tarafından göz merkezlerinde yapılan usulsüz işlemler rapor edilmesine rağmen 2016 yılından 2020 yılına kadar bekletilmiş ve 2020 yılında yapılan 2 müfettiş görevlendirmesi ile 2 ayda soruşturmanın sonuçlandırılması istenilmiştir.

SORUŞTURMA NEDEN BAŞLATILMADI?

SGK ile çalışan bir medikal firması arasında 300-400 bin TL'lik bir tıbbi malzeme faturasının iptal edilmesi sonucu iddialara göre İl Müdürü Murat Göktaş vasıtasıyla gelen bir medikal firmasına, görevden atılan müdür A.B. Sağlık Bakanlığından alınması gereken bazı evraklar eksik olduğu gerekçesiyle ödemeyi yapmadı. Evraklar tamamlanıp ödeme yapılsa da, evraka imza atan bir başka memurun rüşvet aldığı tespit edildi. Murat Göktaş tarafından da rüşvet aldığı bilinen S.G. memurluktan atılmak bir yana dursun adeta ödüllendirilir gibi başka bir müdürlüğe tayin edildi.

RÜŞVET VEREREK SORUŞTURMAYI ÖNLEDİ!

İddialara göre S.G. hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Yine iddialara göre, hakkında soruşturma açılmasını istemeyen S.G. Vadi İstanbul'da İl Müdürüne çok yakın olan kurumdaki başka bir kişiye 175 bin TL rüşvet verdi.

"RÜŞVET ÇARKINI BİTİREMEDİM"

A.B.'nin yakın çevresine, soruşturma yapan müfettişler, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü ve eski SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz da dahil olmak üzere birçok üst düzey yöneticileri kast ederek; "İnsanların kuruma girdiğinde herhangi bir kişiyi araya koymadan, kimseye para vermeden, işini halledemezken, bu durumdan çıkartıp her şeyi olması gereken konuma getirdim. Hepsini bitirmeye çalıştım ama bitiremedim. Üstüme oyun oynandı. Memurların şikayetleriyle il müdürü bana uyarma ve ayrıca kınama cezası vererek itibarsızlaştırmaya çalıştı. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri ifademizi dahi almadan açığa aldı. Memurlara baskı yaparak ifadeler oluşturuldu. Sonuçta en ağır cezayı alarak şu an mahkeme süreci yaşıyorum, buna rağmen beraber çalıştığım memurların aldığı idari cezalar zaman aşımına uğratılarak kaldırıldı. Tüm üst düzey yetkililer bilinen bu olumsuzlukları adeta örtercesine tüm anlatılan ve verilen bilgilere kulaklarını tıkayarak eski çarkın oluşmasını istediler" dediği de öğrenildi.

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