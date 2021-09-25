Pandemiden kaynaklı çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Üretimler de satışlar da fiyatlar da bundan nasibini aldı. Sıfır otomobil alamayan vatandaşlar ikinci ele yöneldi. Fiyatlar aşırı arttı, vatandaş düşük model araç almak zorunda kaldı. Daha sık bakım ve oranım ihtiyacı olan eski araçlar da sanayiye doping etkisi yaptı.

"100 TL'ye antifriz koymayanlar 10 bin TL'ye motor yaptırıyor"

Araç bakımında özellikle kış aylarında en önemli sorunun antifriz eksikliğinden yaşandığını dile getiren 15 yıllık otomobil tamir ustası Cemal Sivrikaya, "Salgının başında, geçen yıl işlerimiz azalmıştı. Şu anda ise işlerimiz o günlere göre çok iyi. En önemli etken, sıfır araç olmadığı için insanlar kendi araçlarının değerini daha iyi anladı. Artık vatandaşlar araçlarının bakımlarını düzgün yaptırıyorlar, her şeyiyle ilgileniyorlar. İşi sadece ustaya bırakmıyorlar. İş ustada bitmiyor. İnsanların kendileri usta oldu. Otomobil bakımında dikkat edilecek en önemli konu antifriz. Bazıları antifrizi değiştirmiyorlar. Cüzi bir rakam olmasına rağmen antifriz değişiminden kaçan var. Antifriz koydurtmayanlar ilerleyen zamanda motor yaptırmak zorunda kalıyorlar. Antifriz parası, motor tamirinin yanında 20'de 1'i bile değil. En iyi usta araç sahibidir çünkü aracını ustadan daha iyi tanır. Antifriz fiyatı 50 TL'den başlıyor, 120 TL'ye kadar çıkıyor. Bir motor tamirinin fiyatı ise en az 10 bin TL. Motor tamir fiyatında arabanın modelinin de bir önemi yok. Herhangi bir motorun tamiri en az 10 bin TL" dedi.

"Kış mevsimindeki gündemimiz 'su eksiltmesi' sıkıntısı

Kış aylarından en çok karşılaştıkları sorunun 'su eksiltmesi' olduğuna dikkat çeken 20 yıldır otomobil tamir eden Uğur Yeşilyurt ise, "Kış başından en çok antifriz ve yap bakımı için geliyorlar. Araç bakım fiyatları; Avrupa arabalarda 350-550 TL arasında, yerli üretim arabalarda ise 200-250 TL tutuyor. Bakımdaki en önemli unsur da parçaların orijinal olması ve yağın kalitesi. Eskiden bizim anne ve babamız bizleri sanayiye verdiğinde ustaya, 'eti de senin kemiği de senin' derdi. Şimdi öyle toleranslı çırak gelmiyor. İŞKUR'dan başvuru yapıyoruz. Üniversite mezunlarından almaya çalışıyoruz, zorlanıyoruz. Çünkü alt yapı yok. Gençler okursa okuyor, okumazsa köşe başlarında zaman geçiriyorlar. Böyle giderse 10 sene sonra yetişmiş usta bulamayacağız. Bizlere en çok intikal eden arıza ise donma tehlikesi. Bunun tedbirini almak açısında da her gelen araca antifriz ölçümü ve akü ölçümü yapıyoruz. Kış mevsimindeki ise gündemimiz genelde su eksiltme olayı dikkat çekiyor" dedi.

Otomobil tamircileri, 2. el otomobil fiyatlarının pahalı olması ve yeterli sayıda sıfır aracın iç piyasada olmaması dolayısıyla vatandaşların eskiye oranla otomobillerine daha çok ilgi gösterdiğini, bunun da kendi işlerinin artmasına olumlu yansıdığını ifade ettiler.