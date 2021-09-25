Prof. Dr. İlhami Kiki: Aşıyı geciktirmenin cezasını çektim

İLKSAN'da, il delege sonuçları belli oldu.

İLKSAN'da, il delege sonuçları belli oldu.
Vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi açığa alındı

Vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi açığa alındı
SGK İstanbul İl Müdürlüğünde rüşvet skandalı!

SGK İstanbul İl Müdürlüğünde rüşvet skandalı!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı

İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı

Doktor çiftin takı tartışmasında kan aktı: 4 yaralı

Doktor çiftin takı tartışmasında kan aktı: 4 yaralı
12 yaşındaki öğrenciyi darp eden kadın görevli tutuklandı

12 yaşındaki öğrenciyi darp eden kadın görevli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' tepkisi
Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada
Ev sahiplerinden, 'ya yüzde 60 arttır, ya da evden çık' baskısı

Ev sahiplerinden, 'ya yüzde 60 arttır, ya da evden çık' baskısı

TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllülere çağrı

TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllülere çağrı
MEB'den 81 ile 'ders kitabı' yazısı

MEB'den 81 ile 'ders kitabı' yazısı
Şamil Tayyar kabinede hangi bakanı hedef aldı?

Şamil Tayyar kabinede hangi bakanı hedef aldı?
Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti

Acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti
Güvenlik soruşturması olumsuz olan tabipler 450 güne takıldı

Güvenlik soruşturması olumsuz olan tabipler 450 güne takıldı

Sabah Gazetesi yazarı... Dostum İmamoğlu selamı sabahı kesti

Sabah Gazetesi yazarı... Dostum İmamoğlu selamı sabahı kesti
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı

Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı
Milyonluk rüşvet operasyonu: Milli Emlak memurları kovuldu

Milyonluk rüşvet operasyonu: Milli Emlak memurları kovuldu
Altındağ'daki olaylarla ilgili 99 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Altındağ'daki olaylarla ilgili 99 kişi hakkında adli işlem yapıldı
MEB, e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkaracak

MEB, e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkaracak

Bakan Muş'tan 5 zincir markete 'müfettiş' talimatı

Bakan Muş'tan 5 zincir markete 'müfettiş' talimatı
YÖK: Üniversitelilerin yarısından fazlası çift doz aşılı

YÖK: Üniversitelilerin yarısından fazlası çift doz aşılı
Aşı olmayan çalışana yaptırımda 'işten çıkarma' son çare

Aşı olmayan çalışana yaptırımda 'işten çıkarma' son çare
4 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı

4 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı
İkinci elde fiyatlar düşecek mi?

İkinci elde fiyatlar düşecek mi?

Danıştay'dan, ihraç edilenlerin emekli maaşına dair önemli karar

Danıştay'dan, ihraç edilenlerin emekli maaşına dair önemli karar
TSK'da bir ilk daha! Başçavuşa profesör olma yolu açıldı

TSK'da bir ilk daha! Başçavuşa profesör olma yolu açıldı
Okullarda 'ek kaynak' istismarı: 1200 TLye ek kaynak mı olur?

Okullarda 'ek kaynak' istismarı: 1200 TLye ek kaynak mı olur?
Sorun çözüldü eylem sürüyor!

Sorun çözüldü eylem sürüyor!
Filyasyon denetiminde, okul müdürüne ceza soruşturması

Filyasyon denetiminde, okul müdürüne ceza soruşturması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Prof. Dr. İlhami Kiki: Aşıyı geciktirmenin cezasını çektim

Gaziantep Medical Park Hastanesinde görevli Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, korona virüs aşısını olmayı geciktirdiği için korona virüse yakalandı. Korona virüsü ağır bir şekilde atlatan ve hastalık sürecinde 10 kilogram kaybeden Profesör Kiki, " Aşıyı geciktirmenin cezasını çektim. Keşke aşı olsaydım. Herkes etkin bir aşıyı olsun" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2021 22:09
Yazdır
Prof. Dr. İlhami Kiki: Aşıyı geciktirmenin cezasını çektim

Gaziantep Medical Park Hastanesinde görevli Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, pandemi döneminin ilk günlerinde piyasaya sürülen Çin menşeili aşının yurtdışında kabul görmediği için aşıyı yaptırmadı. Daha sonra korona virüse yakalanan Profesör Doktor Kiki, hastalığı ağır bir şekilde atlattı. Ciddi derecede akciğer ve solunum sıkıntısı yaşayan Profesör, 18 gün süren hastalığı boyunca 10 kilogram kaybetti. Aşıyı yaptırmadığı için hastalığı ağır bir şekilde atlattığını söyleyen Profesör Doktor Kiki, aşı karşıtlarına ve henüz aşı olmayanlara da çağrıda bulunarak herkesin etkin bir aşıyı olmasını önerdi.

Aşıyı geciktirdi korona virüsü ağır atlattı

Çin menşeili aşının yurtdışında kabul görmediği için MRNA kökenli aşı olmayı bekleyen Gaziantep Medical Park Hastanesi Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, aşıyı geciktirdiği için korona virüsü ağır geçirdi. Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Profesör Doktor Kiki, "Covid-19 pandemisi başladığında ben öncelikle tedbirleri sıkı bir şekilde uyguladım. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyordum. Hatta 2-3 maske birden takıyordum. Bu şekilde aşı olmadan korunuyordum. Başlangıçta aşı yoktu daha sonra Çin menşeili aşı ortaya çıktı. Ben meslek gereği yurtdışına gitme ihtimalim olduğu için yurtdışında da Çin menşeili aşının kabul görmediği için aşı olmadım. MRNA kökenli aşıların kabul göreceğinden dolayı bende bekleyeyim, Çin menşeili aşı yerine tek sefer o MRNA kökenli aşıyı olayım dedim.

Ancak geçtiğimiz Nisan aylarının başlarında bir gün akşam saatlerinde ateşim yükseldi. Ateş yüksekliğinin Covid-19'dan dolayı olduğunu düşündüm. Tat ve koku kaybım oluşmamıştı. Hastaneye gittim ve test örneği verdim. Daha sonra testim pozitif çıktı. Ateşim yüksek bir şekilde devam ediyordu. İlginç bir şekilde vücudumun farklı bölgelerinden ölçtüğüm ateşim değişik çıkıyordu.

Bu arada halsizlik, nefes darlığı olmaya başladı. Özellikle 1 haftanın sonunda bende akciğer problemleri baş göstermeye başladı. Baktığımda da satürasyon (oksijen değeri) değerlerimin 90'nın altına düştüğünü gördüm. Bir gün iyice satürasyon değerlerim iyice düşmeye başlayınca tekrar hastaneye gittim ve neredeyse yoğun bakım düşünülüyordu. Ancak durumum tedavilerle düzeldi. Fakat Nisan ayının 10'undan 28'ine kadarlık bir süre içerisinde hastalığım sürdü. Daha sonra düzeldim ancak bu süre içerisinde 10 kilogram kaybettim" dedi.

"Aşıyı yaptırmamanın cezasını çektim"

Aşıyı geciktirdiği için hastalığı ağır bir şekilde atlattığını dile getiren Profesör Doktor İlhami Kiki, ağabeyinin aşıyı olduğu için hastalığı hafif atlattığını söyledi. Hastalığa yakalandıktan sonra keşke aşı olsaydım diyen Kiki, aşı olmayanları aşı olmaya davet ederek, "Ben aşıyı başlangıçta yaptırmamamın cezasını çektim. Çünkü benim ağabeyimde Covid-19'a yakalandı ama o aşılı olduğu için hastalığı çok rahat ve kolay atlattı. Hastalık bende ise hayatı tehdit eden düzeyde oldu. Hatta bir ara entübe olacağımı dahi düşündüm. Aşıyı olmamak benim bu hastalığa yakalanmama ve bu şekilde ağır bir şekilde atlatmama neden oldu. Keşke aşı olsaydım dedim.

Dolayısıyla bu aşı olayını hakikaten dikkate almamız gerekiyor. Etkin bir aşıyı mutlaka uygulamak lazım. Neticede hangi tür olursa olsun aşının yapılması önemli. Aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmasını öneriyorum" diye konuştu.

#Profesör# İlhami Kiki# koronavirüs

Bu Habere Tepkiniz

'Hizmetine ihtiyaç kalmadı' denmişti, aksini ispatladı, davayı kazandı

'Hizmetine ihtiyaç kalmadı' denmişti, aksini ispatladı, davayı kazandı

Hizmet sözleşmesi yenilenmeyen personel davayı kazandı ama belediye başlatmadı
Evlenme ödeneği alan kız çocukları yeniden aylık talep edebilir mi?

Evlenme ödeneği alan kız çocukları yeniden aylık talep edebilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ödeneği alır?
Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yargıda dev FETÖ temizliği: 600 hakim savcı ihraç olmayı bekliyor

Yargıda dev FETÖ temizliği: 600 hakim savcı ihraç olmayı bekliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına ilişkin kamuda görev yapan çok sayıda hakim ve savcı, deşifre oldu. 400'ünün soruşturması HSK Teftiş Kurulu'nda devam ederken, 600 hakim ve savcının dosyası ihraç istemiyle HSK Genel Kurulu'na geldi.
Yanlış tedavi uygulayan doktor, vasiyetini hazırlayıp canına kıydı

Yanlış tedavi uygulayan doktor, vasiyetini hazırlayıp canına kıydı

50 yaşındaki Seher Uygun'un böbrekleri, yanlış tedavi sonrası iflas etti. Ameliyatı yapan Dr. Güven Mete, yaşadığı vicdan azabına dayanamadı. Böbreğinin, Uygun'a verilmesini vasiyet edip canına kıydı
AFAD'a 1749 sözleşmeli pozisyon ihdası yapıldı

AFAD'a 1749 sözleşmeli pozisyon ihdası yapıldı

Cumhurbaşkanlığı onayıyla AFAD'a 1.749 sözleşmeli personel pozisyonu ihdası yapıldı.
Bakanlık, kamuda taşıt tasarrufu için çalışmayı başlattı

Bakanlık, kamuda taşıt tasarrufu için çalışmayı başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir kurumdaki ihtiyaç fazlası taşıtın başka bir kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak çalışmayı başlattı
'Sözleşmeli ile kadrolu arkadaşlarımızın ayrımına son vereceğiz'

'Sözleşmeli ile kadrolu arkadaşlarımızın ayrımına son vereceğiz'

Bakan Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımız da aynı masada. Sözleşmeli, kadrolu bu ayrıma son vererek bu arkadaşlarımızın da kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz ve bunun için de çalışacağız
Özel muayenehane açmak isteyen doktorlarla ilgili son durum

Özel muayenehane açmak isteyen doktorlarla ilgili son durum

Danıştay 10. Dairesi'nin, özel muayenehane açmak isteyen kamu personelinin açtıkları davaya ilişkin kararlarını yayımlıyoruz
Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Sayıştay'dan harcırah uyarısı! Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere ödenmez
Sayıştay'dan ek ders ücreti uyarısı! Zorunlu ders yükü dikkate alınmalı

Sayıştay'dan ek ders ücreti uyarısı! Zorunlu ders yükü dikkate alınmalı

Sayıştay: Dönem sonu sınavı ek ders ücreti ödemesinde haftalık zorunlu ders yükünde dikkate alınmalıdır
MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. çok sayıda işçi almak için ikana çıktı
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya nasihati programa damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya nasihati programa damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusuna yanlış cevap vererek elendi. Kenan İmirzalıoğlu, elenen yarışmacıya "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diyerek nasihatte bulundu.
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 4 ila 13 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Çok konuşulacak Biontech aşısı açıklaması!

Çok konuşulacak Biontech aşısı açıklaması!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, koronavirüs aşısı Biontech ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Petekkaya aşı karşıtlarının aslında aşının kendisine karşı olmadığını ancak aşının 'uygulanış biçimine' karşı olduğunu ifade etti.