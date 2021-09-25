Vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi açığa alındı

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Küçük İmam Camisi'nde görevli M. A. Y. ve müezzin E. İ. ile geçtiğimiz yıl yakınlarını kaybeden yerel gazetede çalışan Cemal Güzelyurt ve MASKİ'de çalışan İnşaat Mühendisi Tuğrul Kacar arasında cenaze defin işlemi sırasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından geçen yaklaşık 1 yıl sonra din görevlileri M. A. Y. ve müezzin E. İ., sosyal medya hesaplarından Cemal Güzelyurt ve Tuğrul Kacar'a, ağır bir şekilde beddua edip lanet okudu. Bunun üzerine Güzelyurt ve Kacar, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine giderek, din görevlileri M. A. Y. ve müezzin E. İ.'den şikayetçi oldu.

Salihli İlçe Müftülüğü de sosyal medya üzerinden vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi hakkında soruşturma açtı. Açılan soruşturma kapsamında 2 din görevlisi açığa alındı.

Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.