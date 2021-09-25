İLKSAN'da, il delege sonuçları belli oldu

İLKSAN ilçe temsilci seçimleri 19 Haziran'da yapılmıştı. Bugün ise il temsilci seçimleri yapılmış oldu.

İLKSAN Ana Statüsü gereği, Sandığın en üst organı olan Temsilciler Kurulunu teşekkül etmek maksadıyla yapılan "9. Dönem İLKSAN İl Temsilcisi" seçimleri yurt genelinde İLKSAN İlçe Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde gerçekleşen seçimlerde toplam 221 İLKSAN İl Temsilcisi seçilmiştir.

İLKSAN il delege seçim sonuçlarına göre Türk Eğitim Sen 105, Eğitim Bir Sen 102, Eğitim Sen 9, Teç Sen 2 ve Bağımsızlar 3 delege çıkardı.

6 yılda bir seçilen Temsilciler Kurulu üyeleri her yıl Nisan veya Mayıs aylarında toplanmaktadır. Temsilciler Kuruluna seçilen 221 üye, gizli oyla;

- Temsilciler Kurulunda olup aday olanlardan 3 asıl ve 3 yedek üye,

- Milli Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilatında fiilen çalışan personelden Bakanın göstereceği adaylardan 2 asıl ve 2 yedek üye

Yine MEB içinden Bakanın göstereceği adaylardan 2 asıl ve 2 yedek üyeyi,

seçecek.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasından bir başkan ve bir başkan vekili ile imza yetkili bir üye seçecek.