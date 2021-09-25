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Vergi Konseyi'nde üyeler tamamen yenilendi

Vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili görüş bildirme görevi bulunan ve uzun süredir etkin faaliyet göstermeyen Vergi Konseyi'nde üyeler tamamen yenilendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Eylül 2021 23:22
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Vergi Konseyi'nde üyeler tamamen yenilendi
Dünya Gazetesinde Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Ekonomi yönetimi tarafından açıklanan ekonomi paketlerinde yer alan vergi reformlarının hayata geçirilmesi için, bir dönem oldukça etkin kullanılan Vergi Konseyi yeniden canlandırılıyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, konseyin yapısını baştan aşağı yeniledi.

Onursal Başkanlığını Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yürüttüğü Vergi Konseyi'nin Başkanlığına, daha önce MASAK Başkanlığı da yapan Dr. Genç Osman Yaraşlı getirildi. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü'nün sivil toplum temsilcisi olarak yer aldıkları konseyde, Müteşebbis Üye olarak, Fuat Tosyalı, Murat Özyeğin ve Nihat Özdemir yer aldı.

İcra Kurulu
Dr. Genç Osman Yaraşlı-Vergi Konseyi Başkanı,
Hasan Kaymak-Vergi Konseyi Genel Sekreteri,
Abdülkadir Kahraman-YMM,
Eray Mercan-YMM,
Fevzi Mutlu-Ymm,
İdris Şenyurt-GİB Başkan Yardımcısı,
Recep Bıyık- PWC YMM,
Şaban Erdikler-YMM,
Prof. Adnan Gerçek-Uludağ Üniversitesi,
Salih Ünal-SMMM,
Bekir Baykara-Avukat, YMM

Uzman Üyeler
Abdülkadir Kahraman -YMM,,Ahmet Güneş Söğütlüoğlu-SMM, Ahmet Şahin Savcı-YMM,Behçet Bal-YMM, Bekir Baykara-Avukat/YMM, Can Doğan-Anadolu Grubu Vergi Yönetim Koordinatörü, Eray Mercan-YMM, Fahrettin Özdemirci -İstanbul E. Defterdarı, Fevzi Mutlu-YMM, İdris Şenyurt-GİB Başkan Yardımcısı, İsmail Gerçek-YMM, İsmail Koşy-YMM, Nazmi Karyağdı-YMM, Necmettin Subaş-YMM, Mücahit Altunok-SMMM, Recep Bıyık-YMM, Sakıp Şeker-Ankara YMM Odası Başkanı, Şaban Erdikler-YMM, Vehbi Karabıyık-İstanbul YMM Odası Başkanı, Yılmaz Özel-YMM,

Akademisyen Üyeler
Prof. Dr. Adnan Gerçek-Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Ersan Öz-Pamukkale Üniversitesi, Prof. Dr. Fatih Savaşan-Sakarya Üniversitesi, Prof. Dr. İdris Sarısoy-Marmara Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran-Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Nalan Akdoğan-Başkent Üniversitesi, Prof. Dr. Seyfi Yıldız-Kırıkkale Üniversitesi, Prof. Dr. Tekin Akdemir-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Prof. Dr. Yusuf Karakoç-Dokuz Eylül Üniversitesi, Doç Dr. Ali Değirmendereli-Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Müteşebbis Üyeler
Fuat Tosyalı-Tosyalı Holding, Murat Özyeğin-FİBA Holding, Nihat Özdemir-LİMAK Holding.

Sivil Toplum Üyeleri
Dr. Hakkı Karataş-Deik Baş Ekonomist, Hacı Bayram Tonbul-Memur-Sen Başkan Yardımcısı, Memiş Kütükçü-OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı,Cihat Madanoğlu-TBB Mali Danışma,Sezgin Cüneyt Yeşilkaya-TESK Maliye Ve Vergi Danışmanı, Zeki Kıvanç-TİM Başkan Vekili,Kemal Uzun-TİSK- Koç Holding Vergi Yönetimi Direktörü, Osman Akyüz-TKBB-Genel Sekreter,A. Kartal Usluel-TMB Yönetim Kurulu Üyesi, Serdar Gümüşay- TNB Mali Danışmanı, Fatih Dural-TOBB YMM, Ahmet Turul-TSB Yönetim Kurulu Üyesi, İbrahim Halil Öztop-TSPB Yönetim Kurulu Başkan V., Mehmet Çetin-TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı, Emre Kartaloğlu-TÜRMOB YMM, Şerafettin Karakış-TÜSİAD-Sabancı Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Koray Şerifoğlu-TZOB Muhasebe Müdür V., Cengiz Eroldu-YASED Tofaş CEO.

Kamu Kurumu Üyeleri
Dr. Muhiddin Şahin-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Strateji Geliştirme Başkanı, Serkan Yıkarbaba-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Ali Murat Sürekli-Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayi Genel Müdür Yrd., Özgür Akif Tel-Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Ahmet Can Balak-Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yrd. V., Gökhan Şahin-BDDK Denetim III Daire Başkanı, Kürşad Sait Babuçcu-SPK- Muhasebe Standartları Daire Başkanı, Ebru Uzun-TCMB Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Kağan Saygılı-Strateji ve Bütçe Başkanlığı -Merkezi Yönetim ve Mahalli İdareler Maliye Politikaları Dairesi Başkanı, Ali Ersoy-Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkan, Yakup Akalp-Borsa İstanbul Muhasebe Finansman Direktörü.

#Vergi Konseyi

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