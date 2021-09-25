Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Meclis'te yemin edecek

Yeni yasama yılı başlıyor. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarını açıyor. 75 günlük arada Meclis Genel Kurul salonunda 27. Dönem 5. yasama yılı öncesi hummalı çalışmalar yürütüldü. Genel Kurul'daki halılar yenilendi, koltukların tamamı temizlendi.

GENEL KURUL SALONUNDA DİJİTAL YASAMA BAŞLIYOR

Genel Kurul'a yeni kurulan elektronik sistemle bu yıl Meclis dijital yasamaya geçiyor. Milletvekilleri oylama ve yoklama panelini artık çipli kimlik kartlarıyla açabilecek. Başta Meclis gündemi olmak üzere kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sırasındaki ekrana dijital ortamda aktarılarak tasarruf sağlanacak.

TBMM şeref holü ile kulislerin zemin cilaları yenilendi. Genel Kurul salonu, genel kullanım alanları, kulisler dezenfekte edildi, antibakteriyel temizliği yapıldı. Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında Meclis'te gıda üretimi ve temizlik alanlarında görev yapan personele hijyen eğitimi verildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI GENEL KURUL'DA YEMİN EDECEK

Yeni yüzüyle Meclis 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. O gün Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. İlk gün Genel Kurul'un ilk işi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemini olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MECLİS'TE KONUŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te bir konuşma yapacak.

SALGIN NEDENİYLE AÇILIŞ RESEPSİYONU YAPILMAYACAK

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle bu yıl gerçekleşmeyecek.

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.

Bu arada 5 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi gelecek. Meclis başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.