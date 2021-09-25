Tevfik Göksu: İBB'de 44 bin 995 kişi işe alındı

İstanbul ve Büyükşehir Belediyesi gündemine dair her şey CNN TÜRK Masası'nda mercek altına alınıyor. Semiha Şahin moderatörlüğünde, kamuoyu araştırmacıları Hilmi Daşdemir, Murat Gezici ve gazeteci Serkan Fıçıcı soruyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yanıtlıyor.

Mehmet Tevfik Göksu'nun açıklamalarından satır başları;

Yönetemediğini sloganla çözmeye çalışan bir yönetim var. Diyorlar ki 'İstanbul senin' gayet güzel bir slogan, 'Bütçe senin' diyorlar, neden bunları diyor çünkü hizmet olarak üretmediği o kadar çok konu var ki bir slogan buluyorlar. İstanbul çok ciddi bir yönetim kuraklığı yaşıyor. Kent SOS vermeye başladı. İBB Başkanı 'Bizim filomuz çok eski' dedi. İETT'nin sitesinde ise toplu taşıma ile ilgili 'Avrupa'nın en genç filosuna sahibiz' deniliyor. Hangisine inanacağız.

Sen ne söylersen söyle sokakta araç kalıyor mu kalıyor. Burada manzara bu. Araçların arasına bir karabatak girmiş. Bizim dönemimizde İETT otobüslerinin tamiri her garaj farklı şekilde ihale ediliyormuş. Her aracın bir ömrü vardır. İBB bakım ihalesi yapıyor, bugüne kadar hiç olmayan bütün ihaleleri bir firma alıyor. 14 ihalenin 7 tanesini davetiye ile alıyor 7 tanesini de açık ihale olarak alıyor. 1 firma yaklaşık İETT'den 2 katrilyonluk ihale alıyor eski para ile. İBB'de yan sanayi siyaseti devreye girmiş. İETT tam bir arpalığa dönüşmüş.

Bütün tamir bakım ihaleleri bunları kimin aldığı var. Tek bir firma. Günü saati dakikasıyla tek bir firma. İhalelere 5 firma giriyor ancak hep biri alıyor.

İBB çıksın desin, 1,5 yılda hiç olmayan bir firma 2 katrilyonluk bir ihaleyi nasıl alıyor? Mercedes'in kendi savunması var, 'Beni nasıl ihaleye almazsın' diye. Buradaki mesele aracın arızalanması değil. Mesele bu kadar arıza peş peşe gelirken nasıl oluyor da bir tane firma 1,5 yılda geliyor 14 tane bakım ihalesini alıyor. Ne hikmetse CHP vekilinin mali müşavir olduğu firma yaklaşık maliyetlerden 0.1 kırım ile ihaleyi alıyor. İBB Başkanı bile buna cevap veremedi.

İstanbullular adına ben denetlemek üzerine seçildim. Ben denetlerim ve hesap sorarım. Her şey ortadayken bir taraftan bir kurum dökülürken bunları sormazsanız ben görevimi yapmamış olurum. İETT'de bir karabatak meselesi var. Bu karabatak meselesi İstanbulluların cebinden alınıyor.

'1000 taksi teklifi' neden reddedildi?

İstanbul'da bir taksi sorunu var mı? Bir kısmı var diyor bir kısmı yok. Çözüm ne? İstanbul'da 18 bin taksi var. 18 taksi ile ilgili farklı farklı problemler var diyebilirsiniz. Bir taksi bir günde 443 km yapıyor. 443 km yapan taksi taksimetreye açtığı yüzde 39, gerisi boşa gidiyor. Bunun yüzde 39'u sadece verimli geçiyor.

Yüzde 39 verimlilikle çalışıyor bu yüzde 40'a çıkarsak 316 taksi ilave 45'e çıkarsak 2500 taksi ilavesi yüzde 65'e çıkarsak 11 bin 186 taksi ilave oluyor yani bu verimliliği artırınca bir taraftan taksi ve İstanbullu rahatlıyor. Bu çözüm ile ilgili İBB'nin bir adım attığını gördünüz mü? Taksi meselesinin iyileştirilmesiyle ilgili İBB'nin bir adım attığın gördünüz mü? Çok basit bir şey var. Bir yazılım yapacaklar. İBB ekonomik olarak batıyor. Onun derdi plaka satmak.

Gelir gelmez akıllı kent müdürlüğünü kapattılar. O klasörler 200 küsur projenin hepsini çöpe attılar. Taksi meselesiyle ilgili bir çözüm üreteceksiniz taksi için el kaldırmak değil imza atmak. UKOME çıktı imza bekliyor.

İstanbul statik bir kent değil dinamik bir kent. Yeni çözümler üretmeniz gerekiyor.

Taksi meselesinde biz bir pozisyon belirlemedik AK Parti olarak. Taksi süreçleri Meclis ile alakalı bir konu değil. Siyasetin vereceği bir konu değil. Taksi meselesinde teknik bir çalışma yapılması bilimsel verilerin ortaya çıkması gerekir bu bilimsel verilere göre karar verilmesi gerekir. İstanbul'da artık her saatte trafik tıkanıyor. Gerekli destekleri yapmadıktan sonra tıkanırsınız. İhtiyaç analiz yaptınız mı? Bu analizi yaparken iyileştirmek adına bir adım attınız mı? Hayır.

CHP'nin topluma vaat edeceği tek bir şey var, o da eski gelecektir.

Akıllı kent uygulama konusunda Türkiye'nin model uygulaması akıllı kent merkezi. 10 başlıkta 108 parametre akıllı kent inşa ediliyor. Türkiye'de ilk defa bir şehir teknoloji üssü olarak ilan edildi. Bu söylediğimiz enerjiden güvenliği güvenlikte suya. Bütün örnekleri ile AK Parti'nin temel vizyonuyla çok yakın zamanda bunun lansmanı yapılacak.

"İBB ekonomik olarak batıyor"

İBB batıyor. Biz İBB'yi devrettiğimizde 29 milyara yakın borç vardı. Şimdi İBB'nin borcu 43 milyar. 29 milyarın yaklaşık 6 milyarı İSKİ ve İGDAŞ'ındı. Bugün İBB'nin borcu 43 milyar TL. Bu borç şu anda ne zaman 2020 itibariyle idi. Bu borç şimdi çok daha fazla. Meclis'te borçlanma yetkisi 16 milyar artı geçen hafta 7 milyar TL daha verdik. Tahmin ediyorum bütün hesapları yaptığımız zaman gördüğüm tablo şu 62 milyarın üzerine çıkıyor borç yıl sonu itibariyle. İBB Başkanı "İstanbul için borçlanmak ihanettir" demişti. İstanbul burası dünyanın gözbebeği, Türkiye'nin hafızası. Buraya aday oluyorsunuz. İBB'nin bütçesi yüzde 50 artırılabilir dedi. Biz bugüne kadar İBB'de proje bazlı ne kadar borçlanma gelirse hepsine evet dedik. Bizim dönemde metrolarla ilgili borçlanma talebi geldi.

"İBB bütün kaynaklarını çürüttü"

27 yıl sonra İBB borçlanamaz hale geldi. Öylesine garip bir şey yaşıyoruz ki burada büyükşehir belediyesi 43 milyar borçlanmış 7 milyar ilavesi var artı bütün kaynaklarını çürütmüş. AK Parti döneminde büyükşehir bütçesinin yüzde 71'i merkez hükümetten geliyordu şimdi yüzde 91'i. AK Parti döneminde öz kaynak yüzde 29 şimdi ise yüzde 9.

İsraf deniyor, İBB'de alınan eleman sayısı 44 bin 995. Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir israf var diyordu. Hepsi bilgi ve belgeli. Bu ne demek biliyor musunuz? Yılık İBB 5 milyar para harcadı demek. 500 kişinin çalışanın olduğu şirkete 4 bin kişi alınmış. 44 bin 995 kişiye maaş ödeyeceksiniz yıllık maliyetini en dip maliyetten hesapladım. 13 bin kişiyi de çıkarmışlar. Her şeyde partizanlık yapılıyor. 44 bin 995 kişinin referansı kim, kimin adına aldınız? Gençlere soruyorum, 44 bin kişi alınırken size bilgi verildi mi? Onlar sadece algı operasyonu yapmak için hazırlanmış şeyler. CHP'nin olduğu yerde şeffaflık mı olur?